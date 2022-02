La Gioconda di Roma, in deposito a Montecitorio

È simile a quella conservata al Louvre di Parigi. Si tratta di una seconda Gioconda che si trova in un deposito di Montecitorio a Roma. Secondo alcuni esperti il quadro potrebbe essere opera della bottega di Leonardo da Vinci e lo stesso artista potrebbe aver dato un contributo alla sua realizzazione. Il dipinto, ritrovato nel 2019, per decenni è stato ignorato considerato una copia di quello francese.

La copia della Monna Lisa è stata realizzata dalla bottega di Leonardo - ha detto a Repubblica il questore della Camera Francesco D'Uva - forse con la collaborazione dello stesso artista. La cosiddetta Gioconda Torlonia.

Dalle analisi risulta che il dipinto è del '500, proviene dalla collezione Torlonia - la più grande collezione privata di arte antica - e, inoltre, una radiografia ai raggi infrarossi ha confermato che alcune correzioni sono identiche all'originale esposto al Louvre. Tuttavia, se D'Uva ne attribuisce i natali alla bottega di Leonardo, nella breve scheda che compare accanto all'opera sul sito parlamentare "ArteCamera" si parla più cautamente di "una copia che aspira a replicare diligentemente il suo modello", alla Gioconda conservata al Louvre. Nulla di più.

"Fa piacere constatare che in queste ore si sia tornati a parlare della 'Gioconda Torlonia', oggi a Montecitorio, restaurata grazie a un intervento del Ministero della Cultura, del Ministero dell'Interno e dei Lincei durante il Conte I, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni della morte di Leonardo. Quando è stata trovata, l'opera era chiusa nell'ufficio di un questore, dove è tristemente tornata appena caduto l'esecutivo. Resto convinta, oggi come allora (una teoria che ho esposto non appena riassunto il ruolo di Sottosegretario alla Cultura) che per il dipinto vada individuata una sede più adeguata che non la Camera dei deputati, per costruire il percorso di promozione e studio che merita".

Lo sottolinea il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, commentando le notizie apparse sui giornali a proposito del ritrovamento del dipinto 'Gioconda Torlonia'. "Non vorrei - paventa la senatrice - che presi dalla foga di affermare (in maniera del tutto infondata, tra l'altro) che il quadro è una loro scoperta, i grillini lo tenessero 'nascosto' e non gli concedessero il giusto risalto, per quanto la Sala Gialla (sua nuova sede) sia certo pregevole e fruibile. Pensiamo, invece, cosa è stata capace di fare la Spagna con la Gioconda di Madrid. Sarebbe opportuno - esorta il sottosegretario Borgonzoni - fare una ricognizione vera e propria delle tante opere chiuse negli uffici non visitabili degli enti pubblici, che invece andrebbero esposte nei musei visto il loro inequivocabile valore e la loro importanza.

"Quello che è stato annunciato come un "capolavoro di Leonardo: una seconda Gioconda" - ritrovata in un deposito a Montecitorio - "è in realtà un modesto dipinto di arredamento". Lo afferma, senza appello, lo storico e critico d'arte Vittorio Sgarbi. "Non l'ombra, ma l'incubo di Leonardo", scrive il deputato in una nota spiegando che si tratta di "una modesta tela esposta in un palazzo pubblico, nell'Ufficio del Questore di Montecitorio" poi fatta passare "come una seconda Gioconda di Leonardo, che, per inciso, ha fatto fatica (ci ha messo 5 anni) a dipingerne una. L'eccitazione di menti ottenebrate - prosegue - ha evocato con grande suggestione magazzini, depositi, polvere, evitando l'unica parola pertinente: arredamento! E cioè quello che solitamente, provenendo dai depositi di un museo (in questo caso dalla Galleria Nazionale Borghese) viene chiesto, a partire dalla Camera e dal Senato, e poi da ambasciate e prefetture, per arredare sale aperte al pubblico, come da anni è Montecitorio".