Gino Cecchettin alla Sapienza: "Abbraccerei i genitori di Turetta, il loro dolore è più grande del mio"

“Io sono nato nella cultura machista in cui il maschio deve essere forte, poi capisci che è più difficile chiedere scusa che sollevare 100 chili di panca”. Sono le parole di Gino Cecchettin, che il 7 marzo, alla vigilia della Giornata internazionale della donna, ha partecipato a Obiettivo 5, evento organizzato dall’università Sapienza con il Corriere della Sera. Cecchettin, padre di Giulia, la 22enne uccisa l’11 novembre dall’ex fidanzato, Filippo Turetta, nel veneziano, ha presentato il suo libro “Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia”.

Le parole di Cecchettin

A proposito delle sue figlie, Cecchettin spiega: “Da Elena e Giulia ho imparato molto. Quando c'è stato il famoso post Instagram di Elena che parlava di patriarcato, conoscevo la parola ma non sapevo avesse implicazioni sociologiche. Ma Elena mi ha detto 'papà, l'omicidio di Giulia è frutto del patriarcato'. Ho capito che se dici a tua figlia cosa deve studiare è patriarcato, se dici alla tua ragazza che quella sera non può uscire con le amiche è patriarcato. Se una persona ti dice 'non ti amo più' vuol dire che non ti ama più”. Un messaggio che, come dimostra la morte di Giulia, non è stato ancora correttamente compreso da tutti gli uomini. Ma Cecchettin non esprime parole d'odio per Turetta, né per i suoi genitori: "Mi sono immedesimato molte volte in loro - racconta -. Penso spesso a loro e hanno tutta la mia comprensione e darei loro un abbraccio. Non sono la persona che può giudicarli e penso che loro stiano vivendo un dolore ancora più grande del mio. A me mancherà una figlia ma un giorno tornerò a sorridere mentre loro avranno per sempre un figlio omicida”.

La risposta alle critiche

A proposito degli attacchi che gli sono stati mossi sui social, per il fatto di partecipare spesso a trasmissioni televisive e di aver scritto un libro su sua figlia, Cecchettin risponde: “Fa male sentire le critiche. Fa male sentire dire che sto lucrando su mia figlia morta. Però ho imparato a farmi scivolare queste cose addosso perché nei giorni delle prime critiche mi sono reso conto di non aver pensato a Giulia per due giorni. Mi sono detto 'questo no, io devo soffrire per Giulia non per le critiche' commisurando le due cose”.

Cecchettin ha anche ricordato i drammatici momenti delle ricerche della figlia, prima di scoprire che era stata uccisa dall’ex fidanzato: “In quei momenti in cui ci chiedevamo dove fosse Giulia la priorità per noi era Giulia, mentre la polizia ha i suoi protocolli da rispettare. È chiaro che le due velocità non coincidono. Io non sono la persona giusta per dire se il protocollo sia giusto o meno. Era domenica, le forze dell’ordine c’erano, ma per me era tutto più lento perché volevo mia figlia nel modo più veloce possibile. Di sicuro posso dire che servirebbero comunque più risorse. La sera prima c’era stata la segnalazione di un vicino ma la volante non è riuscita a intervenire perché non in numero sufficiente. Se dessimo più risorse alle forze dell’ordine riusciremo a far è qualcosa di più”.