Gina Lollobrigida ricoverata in ospedale

Gina Lollobrigida è ricoverata in ospedale. Le condizioni dell'attrice 95enne orginaria di Subiaco non sono particolarmente preoccupanti, ma a causa di una caduta ha riportato una frattura scomposta la femore. Al momento i medici stanno tenendo, però, il massimo riserbo.

Le ultime notizie l'hanno vista protagonista, quasi in prima linea, delle elezioni politiche 2022 quando aveva annunciato di volersi candidare con Italia Sovrana e Popolare, su consiglio del suo avvocato Antonio Ingroia. Lollobrigida al momento ha un amministratore di sostegno nominato dal tribunale che gli gestisce il patrimonio dopo che il suo assistente personale Andrea Piazzolla è stato indagato per circonvenzione di incapace, il processo è ancora in corso.