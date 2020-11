Gilet arancioni e Forza Nuova in piazza a Roma contro la "dittatura sanitaria"

"Marciare su Roma il 7 novembre per mandare a casa il Governo", così il movimento dei Gilet Arancioni annuncia per sabato mattina la manifestazione prevista e autorizzata dalla Questura di Roma in piazza della Bocca della Verità dalle 10:00 alle 14:00. Al centro della proteste la "assurdità di pretendere di far circolare soltanto tra Regioni Verdi".

Una manifestazione a cui ha dato la propria adesione anche Forza Nuova dopo aver manifestato venerdì mattina fuori dall'Ambasciata Usa al grido di "Italia Libera con Trump", il gruppo di neofascisti annuncia su twitter: "Domani ore 10:00 in piazza della Bocca della Verità (La piazza del 5 settembre) contro #Dpcm, #Lockdown E #DittaturaSanitaria".

Saranno circa 200 le persone presenti in piazza con la zona che sarà presidiata dalle forze dell'ordine.