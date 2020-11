VIDEO | Gigi Proietti eterno come Roma, la città rende omaggio al suo Maestro

C’è una città intera a piangerlo. Un grande artista, un uomo per bene. Tanto che si percepisce quella voglia di non lasciarlo andare via. Eppure, nella mattinata di oggi, giovedì 5 novembre, Roma ha dovuto dare l’ultimo saluto ad uno dei suoi figli migliori, ad un suo Re. “Gigi Proietti è eterno”, dicono in tanti.

Ciao Gigi! Roma saluta Proietti per l'ultima volta Le immagini dal Globe Theatre a piazza del Popolo, attraverso i volti e le voci si artisti, allievi, fan. Molti i giovani in lacrime. Malgrado i distanziamento imposto da Covid, erano in tanti per rendere omaggio a Gigi, mentre un lungo applauso lo accompagna per il suo ultimo viaggio. VIDEO | Gigi Proietti lascia il Globe Theatre: gli applausi dei romani, la commozione dei suoi amici