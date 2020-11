Funerali Proietti, i taxi trasmettono i brani dell’attore: “Con lui se ne va un pezzo di Roma”

Un viaggio in compagnia di Gigi Proietti. IL 5 novembre si svolgono i funerali del popolare attore capitolino.Per l’occasione, l’associazione “Tassiste per Roma”, ha deciso di lanciare un’iniziativa in suo onore.

In taxi con Proietti

Tutti i taxi aderenti all’associazione, giovedì viaggiano con una foto sorridente sul proprio cruscotto. Il ritratto dell’istrionico artista romano, accompagnato dalla scritta "Chi non sa ridere mi insospettisce", serve a rendere riconoscibili le tassiste che aderiscono all’iniziativa. D’altra parte diventa anche complicato non ridere se, com’è previsto dall’iniziativa, tutto il viaggio in taxi viene accompagnato dalla trasmissione dei brani più celebri di Proietti.

Un simbolo della Capitale

"Con lui se ne va un pezzo di storia di Roma - ha spiegato Maria Grazia Danesi, presidente dell'Associazione tassiste di Roma Proietti ha rappresentato molte delle realtà che noi viviamo quotidianamente e domani viaggeremo sui nostri taxi portando la sua voce e il suo ricordo".

Uno dei figli migliori

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo da Paolo Masini, presidente del Roma Best practice award. “Sarà un modo per salutare uno dei figli migliori di Roma tra le strade che ha amato e che ha reso famose nel mondo - ha sottolineato Masini - Proprio nel giorno in cui la città gli da l'estremo saluto in forma diversa da quella che tutti noi avremmo voluto e che Gigi avrebbe meritato”. I funerali saranno necessariamente svolti in forma ristretta. Una necessità a cui, i suoi concittadini, avrebbero volentieri fatto a meno.