Gigi Proietti, l’omaggio del Comune scatena la polemica: "Proiezione dalla sciatteria unica"

La foto di Gigi Proietti sul Colosseo e sulla facciata di Palazzo Senatorio in Campidoglio accompagnata dalla scritta “ci mancherai”. Così il Comune di Roma ha voluto omaggiare il grande attore romano scomparso ieri, nel giorno del suo 80esimo compleanno.

Il sorriso di Gigi Proietti su Colosseo e in Campidoglio

"Oggi il nostro cuore è colmo di dolore e di tristezza. Gli italiani e i romani hanno perso una parte della loro anima. Un grande artista che ha raccontato il nostro Paese con ironia e intelligenza. Il suo sorriso era sempre coinvolgente: era impossibile sottrarsi alla sua genialità. Così Roma vuole ricordarlo" - ha detto la sindaca Virginia Raggi. Alla comparsa del volto di Gigi Proietti in Campidoglio e sul Colosseo il lungo applauso dei presenti.

Una proiezione organizzata in poche ore, con la collaborazione di Acea, e resa possibile grazie alla tecnologia videomapping. Un omaggio sentito e dovuto, la cui realizzazione però è apparsa improvvisata e scadente. Non sono passate inosservate qualità e dimensioni dell'immagine.

Polemiche sull'omaggio del Comune a Gigi Proietti

“Troppo piccola e poco nitida”, soprattutto quella sul Colosseo. “Eppure era un monumento proiettato su un monumento” - fa notare qualcuno. Sui social in tanti si scatenano contro Roma Capitale: “Che cosa indegna, sciatta e da cialtroni avete fatto. Neanche la capacità di saper proiettare qualcosa non dando l’impressione di guardare un filmino delle vacanze negli anni 80. Siete indegni della bellezza che ha posato gli occhi su questa città” - scrive severo Gabriele. “Avete proiettato un santino con una scritta fatta con word, non vi smentite mai neanche omaggiando un artista di un calibro stratosferico” - aggiunge Alessio.

L'architetto artista di Scene di Luce: "Una zozzata"

Duro il commento ahce di chi, sicuramente, è più tecnico come Livia Cannella, l’architetto di ‘Scene di Luce’ che attraverso giochi di luce e linguaggi audiovisivi ha realizzato tantissimi lavori in grado di valorizzare scenari urbani. “Una zozzata” - così a caldo, sui social con un post riportato da Roma Fa Schifo, ha definito la proiezione del Comune. “Buttata li come un francobollo, una pezza a colori per dire di aver fatto qualcosa”. Poche ore dopo l’esempio di quel che per omaggiare Gigi Proietti si sarebbe potuto fare utilizzando luci e immagini: un video curato ed elaborato che, seppur semplice rendering, è già diventato virale.

