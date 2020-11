Di sonetto in sonetto: così nel 2003 Gigi Proietti celebrava Sordi, oggi è Favino a omaggiare lui

Era il 27 febbraio del 2003 quando su un palco allestito a Piazza San Giovanni, a Roma, davanti la Basilica dove si erano appena svolti i funerali di Alberto Sordi, Gigi Proietti lesse davanti a migliaia di romani un sonetto dedicato al suo maestro, ignorando - forse - che da quel momento sarebbe diventato lui il custode di una romanità in grado di unire - su un set, in uno studio televisivo o in un teatro - generazioni e regionalità diverse.

Quel giorno, in pochi versi, Proietti riuscì a sintetizzare il dolore di un'intera città, lo stesso dolore che da questa mattina - all'alba dei suoi 80 anni - ha improvvisamente invaso di nuovo Roma. "Lo voglio salutare sinteticamente, con 4 versi - aveva detto commosso - Alberto mi perdonerà, forse non saranno nobilissimi, ma fanno parte di un sonetto. Il sonetto, come molti sanno, è stato nella nostra città un modo di comunicare, di annunciare nascite, morti, riappacificazioni. Pochi versi, perché tanti discorsi non li so proprio fare".

"Io so sicuro che nun sei arivato ancora da San Pietro in ginocchione,

a mezza strada te sarai fermato a guardà sta fiumana de persone.

Te rendi conto sì che hai combinato?

Questo è amore sincero, è commozione,

rimprovero perché te ne sei annato, rispetto vero, tutto per Albertone.

Starai dicenno 'ma che state a fa? Ve vedo tutti tristi, ner dolore' e c'hai ragione.

Tutta la città sbrilluccica de lacrime e ricordi,

che tu nun sei sortanto un grande attore,

tu sei tanto de più, sei Alberto Sordi"

Il sonetto di Pierfrancesco Favino per Gigi Proietti

Non potrà esserci la stessa folla gremita per l'ultimo saluto a Gigi Proietti, che non solo se n'è andato nel giorno del suo compleanno, ma di un anno tremendo del quale spesso, negli ultimi mesi, aveva parlato. Anche lui, però, ha il suo sonetto, scritto da un altro romano doc, Pierfrancesco Favino.