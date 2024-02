Una strada dedicata a Gianni Borgna all'Auditorium: via libera della Commissione Toponomastica

Roma dedicherà una strada a Gianni Borgna nei pressi dell’Auditorium. Il via libera è arrivato, a dieci anni dalla sua scomparsa, dalla Commissione Consultiva di Toponomastica di Roma Capitale, presieduta dall’assessore alla Cultura, Miguel Gotor. Già assessore alla Cultura di Roma dal 1993 al 2006, Borgna è stato titolare della cattedra di Sociologia della Musica presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Roma Tor Vergata fino al 2010, successivamente ha insegnato alla Luiss Storia ed Economia della Musica. All'attività di docente ha affiancato diversi incarichi istituzionali, tra cui quello di consigliere regionale del Lazio dal 1975 al 1985, di consigliere della Biennale di Venezia dal 1988 al 1992, e, infine, di presidente della Fondazione Musica per Roma fino al 2011. Esperto di musica e spettacolo, ha scritto testi e numerosi articoli su riviste e quotidiani, è stato autore di programmi di musica, documentari, opere musicali e teatrali.

Le altre intitolazioni a Roma

Nella stessa seduta la Commissione consultiva di Toponomastica, la cui decisione dovrà essere a breve ratificata dalla Giunta capitolina, ha approvato anche varie altre intitolazioni. Tra queste: a Ponte Mammolo un giardino prenderà il nome del letterato antifascista Leone Ginzburg; ad Angelo Joppi, carabiniere, membro attivo della Resistenza e Medaglia d’oro al valor militare, sarà dedicato un viale all’interno del Parco della Resistenza dell’Otto Settembre, a San Saba; un giardino tra i quartieri di Montesacro e Casal Boccone, all’angolo di via delle Vigne Nuove e via della Villa di Faonte, sarà intitolato ai Caduti di Nassiriya; sempre a Casal Boccone si è deciso di intitolare una strada alla grande poetessa Alda Merini; e infine, un parco all’Aurelio prenderà il nome di Tina Lagostena Bassi, nota come “l’avvocata delle donne”, che in Tribunale difese Donatella Colasanti al processo sul massacro del Circeo e molte altre vittime di violenza sessuale.

Le parole di Gotor

“Sono contento di aver ricordato, durante i lavori della Commissione Toponomastica, la figura di Gianni Borgna – ha detto l’assessore alla Cultura, Miguel Gotor -. Molto ancora a Roma parla di lui, delle sue visioni e delle sue idee. A lui dal 2015 è intitolato il Teatro Studio dell'Auditorium Parco della Musica e proprio all'Auditorium abbiamo immaginato la via che gli dedicheremo a dieci anni dalla sua prematura scomparsa, nel luogo che ha contribuito a pensare, progettare e realizzare, legando così indissolubilmente il suo nome al luogo per eccellenza della musica a Roma. La commissione ha dato poi il via libera a molti altri nuovi toponimi di rilievo: penso a Leone Ginzburg o ad Angelo Joppi, carabiniere e medaglia d’oro al valor militare, che compì atti di straordinario coraggio durante la Resistenza, a cui intitoleremo un viale in aprile, nei giorni in cui si svolgerà la Festa della Resistenza e in cui inaugureremo anche una strada dedicata alle Vittime del Rastrellamento del Quadraro e un largo che ricorderà i ‘Caimani del bell’Orizzonte’, gruppo di giovanissimi partigiani attivi nella zona di Montesacro. Oltre al giusto tributo che verrà riconosciuto alle vittime della stragi di Nassiriya in questa seduta della Commissione è stato deciso anche di ricordare la poetessa Alda Merini, al cui straordinario talento poetico Roma ha voluto rendere omaggio” ha concluso l'assessore.