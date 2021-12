Il Comune vuole intitolare a Giampiero Galeazzi una via o un impianto sportivo

Roma vuole tenere viva la memoria di Giampiero Galeazzi, il cronista sportivo, conduttore della Rai ed ex canottiere morto morto lo scorso 12 novembre a 75 anni dopo una lunga malattia.

A Roma una via o un impianto sportivo per Giampiero Galeazzi

La Commissione capitolina Sport, Benessere e Qualità della Vita ha approvato all'unanimità la mozione per intitolargli una via, una piazza della città o un significativo impianto sportivo. La scelta per rendere omaggio ad uno sportivo e ad un giornalista universalmente riconosciuto, ammirato dai cittadini romani per l'inimitabile impegno dedicato allo sport e al giornalismo radiotelevisivo.

Galeazzi, sportivo e giornalista icona della romanità

“Galeazzi è stato un'icona della romanità. Memorabile il momento in cui lasciò la telecronaca degli Internazionali di tennis per lo Scudetto del 2000 della Lazio e il racconto della festa del tricolore dell'AS Roma nel 1983. Per 40 anni - ricorda Nando Bonessio, presidente della commissione capitolina, sport, benessere e qualità della vita ed esponente di Europa Verde - è stato un grande giornalista sportivo della RAI, conosciuto da tutti per la sua competenza, professionalità e passione spesa nelle cronache radiotelevisive di alcuni dei più grandi successi italiani alle olimpiadi. Intitolargli una strada o un impianto sportivo è un modo per ricordarlo per sempre ai cittadini della Capitale".

Allo stesso modo si sta pensando, sentita la disponibilità dei familiari, di istituire un premio giornalistico e/o una borsa di studio in memoria di Giampiero Galeazzi, un grande professionista stimato ed apprezzato.