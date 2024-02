"Core de Roma": l'opera di Harry Greb dedicata a Giacomo Losi

La scomparsa di Giacomo Losi storico capitano della Roma ha lasciato un vuoto nel cuore dei tifosi giallorossi. Fra questi Harry Greb, lo street artist che ha omaggiato la bandiera romanista con un poster.

A Trastevere, in via del Politeama, sarà possibile ammirare “Core de Roma” l’ultima creazione dell’artista. Il poster immortala Losi con la maglia della Roma e un pallone di cuoio in mano in cui si può leggere “Associazione Sportiva Roma”. Sotto al capitano romanista la città di Roma con il Colosseo ben visibile in primo piano. "Core de Roma. Omaggio a Giacomo Losi. Glielo dovevo" - è il messaggio dell'artista per il terzo calciatore con più presenze in giallorosso dopo Francesco Totti e Daniele De Rossi.

Quella per Losi è solo l’ultima opera di Greb a tinte giallorosse fra cui ricordiamo il Mourinho in Vespa oppure Zaniolo supereroe.