VIDEO | Il "ghetto della droga" dentro lo stabile occupato

Viaggio nel quartiere alla periferia est di Roma, partendo dal punto in cui è stato trovato un cadavere in un carrello dello spesa lo scorso primo settembre

Un bomba pronta ad esplodere. Un vero e proprio “ghetto dello spaccio” dove gli acquirenti possono trovare dosi di crack ed eroina a 5 euro. Sette giorni su sette, h24.

Siamo a Tor Cevara, in via Cesare Tallone per l’esattezza, dove lo scorso primo settembre all’incrocio con via Raffaele Costi, è stato trovato un cadavere all’interno di un carrello della spesa. Ucciso con un colpo di arma da fuoco, le indagini sono ancora in corso ma il sospetto è che il movente possa essere proprio legato alla droga. RomaToday incontra una persona che vive nella struttura occupata da poco più di un anno: “Sono tutti gangster e si dividono la piazza di spaccio - racconta -, proprio per questo ogni due per tre si accoltellano. Il ragazzo ucciso era un mio amico”.

Questa fabbrica in disuso da anni, completamente sventrata ma in cui trovano riparo da tempo i più disperati, è stata sgomberata con una imponente operazione di polizia a gennaio del 2019. Già allora l’idea fu quella che, almeno una parte di loro, provenisse da altri sgomberi in zona, su tutti quello della ex fabbrica della penicillina di via Tiburtina.

Sempre qui, a pochi passi, ci sono altre due strutture oggetto di diverse occupazioni, e conseguenti sgomberi: il palazzo alla fine di via Costi e il grande complesso abbandonato da tempo che sorge proprio all’incrocio con via Tallone, e che anni fa ospitava gli uffici drela Guardia di Finanza . Entrambe sembrano disabitate al momento, ma c’è da chiedersi come mai negli ultimi anni si stia concentrando proprio qui una tale disperazione. “Ho saputo di questo posto da un amico di allora - continua l’abitante della struttura occupata di via Tallone -. La voce gira quando ci sono questi posti occupati. Io ero in mezzo ad una strada e sono venuta a vivere qui. Ma è pericoloso, la maggiorate di loro sono fuori di testa ed o paura. Ma non so dove altro andare e resto qua”.