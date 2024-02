Il Generale Masiello è il nuovo capo dell'Esercito

Dopo la deposizione di una corona d’alloro all’Altare della Patria nella caserma Abba all’interno del comprensorio militare Cecchignola si è svolta la cerimonia di avvicendamento nella carica di Capo di Stato Maggiore dell'Esercito tra il Generale di Corpo d'Armata Pietro Serino e il parigrado Carmine Masiello.

Il cambio al vertice dell’Esercito è stato fatto alla presenza Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto, dei Sottosegretari di Stato alla Difesa, Sen. Isabella Rauti e On. Matteo Perego di Cremnago e del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e a numerose autorità militari, civili e religiose.

Il Generale Serino, al termine di una carriera iniziata nel 1974 alla Scuola Militare “Nunziatella”, ha rivolto il proprio pensiero alla Bandiera di Guerra dell’Esercito: “Soldati, di ieri e di oggi dall’immutato impianto valoriale, sempre generosi e orgogliosi di servire la Patria. I miei maestri e professori mi hanno insegnato che un Soldato ha tanti superiori, ma solo due padroni: la Legge e l’Etica. Da sempre l’Assemblea dei Cittadini e l’Esercito dei Cittadini sono i garanti delle Democrazie nate sulle sponde del Mar Mediterraneo. La nostra Forza Armata, presidio e garante della libertà e dei valori costituzionali, è un’Istituzione che sa di poter anteporre la sua stessa esistenza al bene supremo dello Stato”. Il Gen. Serino ha infine ricordato che l’Esercito, grazie all’azione di indirizzo e stimolo del Ministro della Difesa, potrà dotarsi, in materia di procurement, dell’agognato Polo Industriale Terrestre con proiezione europea.

Il Generale Masiello nuovo Capo di Stato Maggiore dell’Esercito proveniente dallo Stato Maggiore della Difesa, ha evidenziato: “i valori dell’essere militare che, oltre a contraddistinguere l’Istituzione, sono quelli che contribuiscono a superare i momenti difficili. Indossare l’uniforme, scegliere il mestiere delle armi si traduce in una scelta di vita che ha regole proprie, racchiuse nella formula del giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, che tutti pronunciamo all’inizio della nostra carriera. È un contratto che firmiamo con l’Italia!

Il Ministro Crosetto ha parlato così dell’avvicendamento: “Continuità e cambiamento: solo apparentemente antitetici, ma ambedue indispensabili. Se la continuità racchiude il significato più profondo delle Istituzioni, il cambiamento ne sottende lo spirito di evoluzione, la tendenza a innovarsi per stare al passo con i tempi. Il cambiamento nel mondo militare, non è mai un salto nel buio. Lo “stile” dell’Esercito è la capacità di assecondare i cambiamenti, interpretare la modernità, trasformarsi rimanendo fedeli a ideali, a valori che non dipendono dal variare delle stagioni, lealtà, senso di appartenenza, etica del lavoro, impegno, assoluta fedeltà alla Repubblica. Dobbiamo essere in grado di discernere sempre la linea, talvolta fioca, che separa ciò che è giusto, da ciò che non lo è. Parole che sottendono concetti e valori che rendono indispensabile poter contare su Forze Armate moderne, efficaci, pronte che garantiscano la sicurezza in ogni dominio, anche in quelli più nuovi come lo spazio, la cyber, il subacqueo o anche l'informazione strategica”.