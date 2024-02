Quarantacinque militari insigniti della medaglia Mauriziana

Il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora” si è recato in visita alla Legione Carabinieri “Lazio” presso la storica sede, caserma “Giacomo Acqua” di Piazza del Popolo a Roma.

Accolto dal Comandante della Legione, Generale di Divisione Andrea Taurelli Salimbeni, il Generale Luongo ha incontrato i Comandanti Provinciali, di Gruppo, dei Reparti Operativi e dei Nuclei Investigativi di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo; una rappresentanza di militari della sede, dei Comandi dell’Arma presenti sul territorio regionale, dei delegati della rappresentanza militare e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Durante l’incontro il Generale ha espresso la sua soddisfazione al Generale Taurelli Salimbeni e a tutti i Carabinieri del Lazio per il lavoro svolto nel contrasto alla criminalità a Roma e nelle provincie del Lazio. Nell’appuntamento sono state messe in evidenza l’importanza di proseguire nel solco dell’impegno per la rassicurazione sociale; intercettare in anticipo i bisogni dei cittadini, essergli vicino” poiché le Stazioni Carabinieri sono “la porta della speranza per i cittadini” da cui si aspettano delle risposte concrete ai loro problemi”.

Successivamente il Generale Luongo ha consegnato la medaglia Mauriziana a 45 militari del Lazio. Si tratta dell’onorificenza (istituita dal Re Carlo Alberto) più prestigiosa che viene attribuita alla carriera militare. Per ottenerla bisogna avere 50 anni di servizi ma soprattutto dimostrare di avere il requisito della meritevolezza. I decorati possono entrare a far parte dell’Associazione Nazionale Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana, conosciuta con l’appellativo "Nastro Verde", colore che la rappresenta e che è stato ereditato dall’ordine originario.