Cambio al vertice del comando regionale carabinieri forestale Lazio

Cambio al vertice dell'Arma. Il generale di brigata Simonetta De Guz subentra al generale di brigata Cinzia Gagliardi, che lascia l’incarico di comandante della regione carabinieri forestale Lazio dopo sette anni, per assumere il comando della regione carabinieri forestale della Toscana.

Il generale De Guz, laureata in Giurisprudenza presso l’università Sapienza di Roma, è originaria di Fiuggi ed ha svolto, per lungo tempo, numerosi incarichi nell’ambito della gestione del personale e degli affari legislativi, prima di approdare nella capitale lombarda, dove ha rivestito per dieci anni il ruolo di comandante della regione carabinieri forestale Lombardia.

“Un periodo molto intenso ed emozionante quello in Lombardia – conferma il generale De Guz – in cui abbiamo affrontato moltissime problematiche, dalla gestione dei rifiuti agli illeciti in campo agroalimentare, dal bracconaggio all'abusivismo edilizio. Un’esperienza preziosa, che mi consentirà di affrontare al meglio le nuove sfide che mi attendono in un territorio, quello laziale, di particolare pregio ambientale, nel quale dobbiamo costantemente garantire, d’intesa e in sinergia con tutte le Istituzioni nazionali e locali, il massimo impegno, per la tutela di equilibri fragili e la salvaguardia di risorse di valore inestimabile”.