Parto in corsia di emergenza, i gemelli nascono in autostrada

Parto d'emergenza in corsia, ma non di un ospedale ma di emergenza dell'autostrada. Il fiocco rosa, o meglio i fiocchi rosa e celeste, per due gemellini, settimini, venuti alla luce a bordo di un'ambulanza che in quel momento si trovava sull'autostrada A24 Strada dei Parchi. Entrambi in osservazione, i nuovi arrivati si trovano ora al policlinico Umberto I in attesa di poter andare nella loro nuova casa a Marano Equo, piccolo comune della Valle dell'Aniene. Due nuove nascite accolte con gioia dal sindaco del piccolo centro della provincia romana Franco Tozzi: "Siamo felici per i neo genitori che da tempo vivono nel nostro paese a cui come amministrazione comunale porgiamo i nostri più sentiti auguri".

Il parto d'emergenza la notte fra sabato e domenica dopo che padre e madre, lui originario di Marano Equo e lei di origine romena, hanno chiesto l'intervento di una ambulanza che portasse la donna all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Una corsa al nosocomio tiburtino interrotta però all'altezza dell'uscita del casello di Castel Madama dell'autostrada Teramo-L'Aquila-Roma dove la donna ha rotto le acque.

Da qui la necessità di far nascere i due gemellini direttamente sull'ambulanza. Un parto andato a buon fine con la donna che ha messo al mondo un maschietto ed una femminuccia. Poi l'auto medica ha ripreso la sua corsa sino a Tivoli dove il personale medico ha preso in cura la donna. Nati prematuri i due neonati sono poi stati trasferiti al policlinico Umberto I di Roma, monitorati visto il parto prematuro ma in buone condizioni.

Una doppia nascita festeggiata dagli abitanti di Marano Equo, comune di poco più di 800 abitanti. A congratularsi con i neo genitori il sindaco Franco Tozzi che a RomaToday spiega: "Esprimiamo felicità ed i migliori auguri a mamma e papà. Due ragazzi giovani che hanno deciso di crescere i loro figli nel nostro paese".

Marano Equo, come nel resto d'Italia, alla prese con il calo della natalità. "Per un piccolo centro come il nostro - prosegue il primo cittadino - l'arrivo di due nuove bambini è motivo di festa. Rischiamo come tutti i piccoli centri del Paese di rimanere senza alunni per le scuole dell'infanzia e la primaria. Questi due nuovi arrivi ci permetterano di mantenere la scuola ancora aperta. Siamo molto felici per i neo genitori a cui auguriamo un futuro radioso e felice".