Gelo e ghiaccio a Roma: i consigli di Acea per proteggere i contatori dell'acqua

Un primo assaggio dell'inverno è arrivato nella notte fra domenica e lunedì, con le temperature in calo anche a Roma e nei comuni della sua provincia. Proprio in vista del brusco calo delle temperature, previsto per i prossimi giorni, Acea Ato 2 ha pubblicato una serie di consigli utili per proteggere dal gelo e dal freddo i contatori idrici, mediante coperture provvisorie, soprattutto nelle zone montane del territorio.

La protezione del contatore, infatti, è importante per evitare perdite o mancanze d’acqua nella stagione invernale e il Regolamento d’utenza prevede che la cura e la manutenzione del contatore siano a carico del cliente. Per questo scopo Acea Ato 2 consiglia di utilizzare materiali isolanti, i più adatti sono il polistirolo e il neoprene o il poliuretano in stato solido, che isolano efficacemente gli apparecchi dall’ambiente esterno. Possono essere utili, inoltre, i materiali di scarto cantieristico, come ad esempio l’isolante termico.

Attenzione a non utilizzare giornali o panni in stoffa che, assorbendo acqua e umidità, rischiano di peggiorare la situazione. È importante altresì proteggere le tubature all’aperto di entrata e uscita dal contatore. Da Acea Ato 2 informano, inoltre, che attiveranno ogni misura preventiva necessaria per fronteggiare i repentini abbassamenti di temperatura, cercando di limitare al massimo eventuali disagi.