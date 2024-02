Dopo l'assalto al gay center il sit in di solidarietà davanti al Rainbow Wall

Un sit-in di solidarietà e sensibilizzazione, per dire "No all'omobitransfobia". A organizzarlo ieri pomeriggio davanti al Rainbow Wall di Testaccio, il muro arcobaleno simbolo dei diritti della comunità Lgbtq+, gli attivisti del gay center, "dopo i ripetuti episodi di attacco alla nostra sede e alla comunità Lgbt+, con mazze da baseball, grida, scritte e fumogeni". L'ultimo di due giorni fa, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.

"Ringraziamo tutte le istituzioni, associazioni, partiti e cittadini che ci stanno dando la solidarietà e li invitiamo a partecipare ed a sostenere la petizione sull'educazione alla affettività", commenta il Gay Center. "L'ondata di indignazione che si sta alzando da più parti, contro il vile attacco al Gay Center, ci conferma che nella nostra città gli anticorpi democratici e antifascisti ci sono e godono di ottima salute".

L'appuntamento al presidio ha chiamato a raccolta istituzioni, politica, partiti, associazioni e cittadinanza tutta "per ribadire insieme e a gran voce che a Roma non c'è spazio per intolleranza e violenza", ha dichiarato Marilena Grassadonia, Coordinatrice Ufficio Diritti LGBT+ di Roma Capitale.

Presenti anche Linda Meleo, capogruppo del M5S in Campidoglio, e la capogruppo del M5S in I municipio Federica Festa. "Riteniamo che il prezioso apporto di Gay Center debba essere tutelato anche con forti politiche sociali, a partire dal municipio I in su. Ai ragazzi annoiati e aggressivi che si sono resi protagonisti di questa azione esecrabile bisogna offrire alternative culturali e sociali".