Come un gatto in tangenziale: così un micio sospeso nel vuoto è stato salvato a San Lorenzo

Era finito, chissà come, sul cornicione della strada sopraelevata. E rischiava di precipitare nel vuoto perché, come il film di Riccardo Milana ci insegna, quanto può durare “un gatto in tangenziale”?

Il salvataggio del gatto

Ma com’è a lieto fine la pellicola di cui sono protagonisti Paola Cortellesi ed Antonio Albanese, altrettanto fortunata è stata la conclusione della vicenda di cui, invece, è stato protagonista un gatto a San Lorenzo. Perché il giovane felino, come testimoniato da un video pubblicato sull’account Instagram Welcome to favelas, è stato salvato ed ha anche trovato casa.

L'intervento dei passanti

“Gara di solidarietà tra i passanti per salvare un gattino che stava in bilico sulla tangenziale” si legge sul post che ha reso celebre il felino. Nel video si vedono il gatto che, probabilmente giunto allo stremo, si è lanciato nel vuoto. Ma anziché schiantarsi a terra, la sua caduta è stata ammortizzata dal telo bianco che, una decina di residenti, aveva steso sotto la sopraelevata.

La scena, terminata con un applauso liberatorio dei tanti cittadini che si erano appassionati alla vicenda, ha avuto un ulteriore prologo. “L’animale” da quanto si apprende leggendo il post pubblicato su Instagram, “è stato adottato da uno dei presenti”.