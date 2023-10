Termini, gatto scappa dal trasportino: bloccano treno e lo salvano tra le rotaie

Un treno fermo per salvare un gatto scappato dal trasportino. È quanto accaduto alla stazione Termini a una passeggera che stava per salire sul treno Milano-Napoli, che ha fatto tappa a Roma nella mattinata di lunedì. La donna si è resa conto che il trasportino si era aperto e che il suo micio era uscito.

Ha così subito allarmato gli addetti del treno e la Polfer, che ha bloccato il treno. Il gatto si era nascosto sotto al convoglio, a un lato dei binari. Grazie all'aiuto di altri passeggeri e degli agenti è stato recuperato tra i binari, mentre il convoglio era fermo. Il video è finito su Welcome to favelas: nel finale si vede un agente tornare col gatto in braccio.