I due gattini buttati nella spazzatura salvati (e adottati) dagli agenti

Gettati in un cassonetto dei rifiuti a poche settimane di vita, trovati e salvati da un passante e dalla polizia locale: è la storia a lieto fine che ha per protagonista due gattini, uno dei quali è stato adottato da una delle agenti.

A trovare i gattini è stata una pattuglia del VII Gruppo Appio della polizia di Roma Capitale durante alcuni accertamenti di routine in via Latina. Gli agenti sono stati avvicinati da un passante con in braccio un gattino e che gli ha riferito di averlo trovato sopra un cassonetto dei rifiuti lì vicino e si sono subito precipitati sul posto.

Una volta arrivati vicino a uno dei contenitori destinati alla raccolta dell'indifferenziato hanno sentito dei deboli miagolii provenire dall'interno e hanno scoperto l'altro cucciolo. I due gattini, di circa un mese di vita, sono stati portati nella sede di via Macedonia e accuditi dai caschi bianchi in attesa dell'arrivo del veterinario per le visite del caso, finalmente salvi.

All'interno del Gruppo Municipale intervenuto per il salvataggio è quindi partita una gara di solidarietà per l'adozione dei cuccioli e, nel giro di poche ore, entrambi hanno trovato subito una nuova famiglia: uno dei due, come detto, aveva però già conquistato un'agente, che ha deciso di portarlo a casa con sé. La polizia locale ha anche avviato le indagini per risalire al responsabile dell'abbandono.