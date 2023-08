Gassmann sul piazzale della stazione Tiburtina: "Spianata di cemento costata 10 milioni di euro"

"Caro sindaco Gualtieri, questa spianata di cemento, di 2,8 ettari è costata 10.000.000 di euro? Come è possibile? Allego costo piantumazione alberi e impianto irrigazione apposito per una superficie di un ettaro. Grazie". Così Alessandro Gassmann torna ancora una volta ad attaccare il primo cittadino con un tweet, stavolta - dopo le polemiche su piazza Pia e sui video di pulizie postati da Gualtieri - riferendosi alla stazione Tiburtina. L'attore posta quindi una foto in cui spiega che "il costo di realizzazione/impianto e gestione di una piantagione varia tra i 2.469 euro/ha per il noce e i 9.898 euro/ha per il pioppo ed il costo medio di realizzazione/impianto è di 5.239 euro/ha". Immediata la replica dell'assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini.

Caro sindaco @gualtieri, questa spianata di cemento, di 2,8 ettari è costata 10.000.000 di euro? Come è possibile? Allego costo piantumazione alberi e impianto irrigazione apposito per una superficie di un ettaro. Grazie.??? pic.twitter.com/5B5t5B8nxM — Alessandro Gassmann ? (@GassmanGassmann) August 23, 2023

La replica dell'assessora Segnalini

"Leggo il nuovo commento social di Alessandro Gassmann, questa volta sui recenti lavori di riqualificazione del piazzale antistante alla Stazione Tiburtina, rispetto la sua opinione, ma sento il dovere di fornire alcuni elementi che possono arricchire, quanto a motivazioni, le sue esternazioni e chiarire la situazione" spiega in una lunga nota l'assessora.

"Sotto al piazzale davanti alla stazione è presente un basamento (risalente ai tempi della costruzione) di circa un metro di cemento che impedisce totalmente l’attecchimento degli alberi. Tuttavia, su mia indicazione - e faccio presente che nel progetto dell’amministrazione che ci ha preceduto non erano stati previsti alberi così grandi - sono state impiantate circa 100 nuove alberature tra aceri campestri lecci, platani, jacarande, paulonie e oltre 700 arbusti tra cui la ginestra, punica granatum e mirto. Inoltre, a breve saranno posizionate nuove alberature in vaso".

E ancora: "Quanto all'impianto di innaffiamento, non essendo previsto nel progetto, non è stato possibile realizzarlo perché l'unico punto di allaccio sarebbe stato su acqua potabile che alimenta l’impianto antincendio. Infine, sempre per rendere lo spazio pubblico ancora più fruibile, metteremo arredi per sedersi e piante in vaso utilizzando, come Barcellona sta facendo, la cosiddetta urbanistica tattica. E saranno piante molto belle. Queste cose le abbiamo anche dette durante il sopralluogo che abbiamo fatto con il sindaco Gualtieri il 19 luglio scorso alla presenza della stampa. Non c'è nessuna azione che riguarda i cittadini che non venga comunicata e raccontata, è un nostro impegno e un dovere".