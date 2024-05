David Di Donatello: Garrone e Cortellesi fanno il pieno di statuette

Non sono stati soltanto campioni d’incasso al botteghino. “Io Capitano” e “C’è ancora domani”, dopo aver conquistato il pubblico nelle sale, hanno stregato anche la giuria del premio David Di Donatello.

Sono state in tutto 12 le statuette che, per l’edizione numero 69 dell’ambito premio cinematografico, sono andate alle due pellicole girate, rispettivamente, da Matteo Garrone e Paola Cortellesi. Al primo dei due, già alla terzo David, è andata anche la statuetta per il miglior film e la migliore regia.

Garrone tra i big

Garrone raggiunge così a quota tre alcuni mostri sacri del cinema italiano, come Ettore Scola, ermanno Olmi, Federico Fellini e Paolo Sorrentino. Meglio di lui in carriera, dietro alla macchina da presa, hanno fatto soltanto Francesco Rosi (6 statuette) Mario Monicelli, Giuseppe Tornatore e Marco Bellocchia che ne hanno totalizzate quattro.

I premi per Cortellesi

A Paola Cortellesi invece il premio per il “miglior esordio alla regia”, per la “migliore sceneggiatura originale” e per essere stata, per la prima volta in carriera, la miglior attrice protagonista, premio che vede in Sofia Loren la primatista assoluta (7 premi) seguta da Monica Vitti e Margherita Buy (con 5 statuette). Cortellesi ha ottenuto anche il “David Giovani”. In questa edizione un premio alla carriera è stato ottenuto anche da un’altra artista romana, Milena Vukotic, già candidata in passato tre volte per lo stesso riconoscimento.

Tutti i vincitori della 69esima edizione del David di Donatello

MIGLIOR FILM

Io Capitano – Prodotto da Archimede, Rai Cinema, Pathé, Tarantula per la regia di Matteo Garrone

MIGLIOR REGIA

Matteo Garrone per il film Io Capitano

MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA

Paola Cortellesi per il film C’è ancora domani

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Furio Andreotti, Giulia Calenda, Paola Cortellesi per il film C’è ancora domani

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Marco Bellocchio e Susanna Nicchiarelli per il film Rapito

MIGLIOR PRODUTTORE

Archimede, Rai Cinema, Pathé, Tarantula per il film Io Capitano

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

Paola Cortellesi per il film C’è ancora domani

MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA

Michele Riondino per il film Palazzina LAF

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Emanuela Fanelli per il film C’è ancora domani

MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA

Elio Germano per il film Palazzina LAF

MIGLIORE AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Paolo Carnera per il film Io Capitano

MIGLIORE COMPOSITORE

Subsonica per il film Adagio

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

“La mia terra” musica, testi e interpretazione di Diodato per il film Palazzina LAF

MIGLIORE SCENOGRAFIA

Per la scenografia: Andrea Castorina – Per l’arredamento: Valeria Vecellio per il film Rapito

MIGLIORI COSTUMI

Sergio Ballo e Daria Calvelli per il film Rapito

MIGLIOR TRUCCO

Enrico Iacoponi per il film Rapito

MIGLIOR ACCONCIATURA

Alberta Giuliani per il film Rapito

MIGLIORE MONTAGGIO

Marco Spoletini per Il film Io Capitano

MIGLIOR SUONO

Presa diretta: Maricetta Lombardo – Montaggio suono: Daniela Bassani – Creazioni suoni: Mirko Perri – Mix: Gianni Pallotto per il film Io Capitano

MIGLIORI EFFETTI VISIVI -VFX

Supervisore VFX: Laurent Creusot – Producer VFX: Massimo Cipollina per il film Io Capitano

MIGLIOR DOCUMENTARIO - PREMIO DAVID CECILIA MANGINI

Laggiù qualcuno mi ama di Mario Martone

DAVID GIOVANI

C’è ancora domani per la regia di Paola Cortellesi

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

Anatomie d’une chute (Anatomia di una caduta) di Justine Triet - Teodora Film

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

The Meatseller di Margherita Giusti

DAVID DELLO SPETTATORE

C’è ancora domani per la regia di Paola Cortellesi

DAVID ALLA CARRIERA

Milena Vukotic

Giorgio Moroder

DAVID SPECIALE

Vincenzo Mollica