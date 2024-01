Metro B, aggiudicata la gara per sostituire ascensori e scale mobili

Una buona notizia per i pendolari di Roma e non solo. È stata aggiudicata la gara per la sostituzione e fornitura di 35 scale mobili e 20 ascensori e la loro manutenzione per i prossimi due anni. Un bando da 16 milioni di euro e che servirà a dare una vera accessibilità alle stazioni di Ponte Mammolo, Termini, Laurentina e alle stazioni della tratta Colosseo-Laurentina.

Il cronoprogramma

La gara è stata vinta dal raggruppamento temporaneo d’impreso composto da Schindler s.p.a. e GeV Service s.r.l. grazie ad un’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quella presentata da Del Bo Spa, l’altro soggetto che aveva partecipato al bando. Ora l’azienda avrà tempo due mesi per progettare gli interventi che, invece, dovrebbero partire entro 6 mesi, tempo di ottenere tutte le autorizzazioni del caso. Parliamo di lavori che dovranno essere completati per il Giubileo 2025, ormai sempre più vicino.

Impianti a fine vita

Rispetto alla linea A, dove ci sono decine di ascensori e scale mobili non funzionati, sulle linee B e B1, almeno stando al sito dell’Atac, la situazione è quasi sotto controllo. Sono out gli ascensori a Conca d’Oro, Libia, Annibaliano. Niente scale mobili e ascensori a Quintiliani per la sostituzione integrale dei mezzi mentre c’è un ascensore rotto a Basilica San Paolo. Una situazione che, però, potrebbe presto peggiorare.

Basta infatti guardare l’età degli impianti che verranno sostituiti per capire che un intervento era quanto mai urgente. Ci sono scale mobili, installate nel 1994, che hanno una “data di scadenza” fissata per la metà del 2024 o, al più, per novembre. Anche gli ascensori delle stazioni interessate dalla gara risalgono al 1994 e sono ormai a fine vita proprio quest’anno.

Messa in esercizio

Abbiamo spesso parlato di quanto fossero farraginose le procedure per rimettere in esercizio impianti come ascensori e scale mobili interessate da interventi di manutenzione. Anche di recente, si è avuto a che fare con decine di impianti pronti e funzionanti che, però, non potevano essere attivati perché mancavano le autorizzazioni di Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, che si occupa dei sopralluoghi e delle verifiche sugli impianti.

Ora la riapertura degli impianti pubblici, come già avviene nel settore privato, è passato in capo all’esercente stesso, responsabile effettivo della sicurezza degli impianti, che ne potrà riattivare la funzionalità in autonomia e sotto la propria responsabilità. Questo vuol dire che non ci sarà più quell’infinito passaggio di carte tra enti e società che, di fatto, bloccava tutto. Le scuse, quindi, sono finite. I soldi ci sono, le gare pure e la burocrazia ha fatto un passo di lato. Adesso i pendolari si aspettano di vedere stazioni accoglienti e, soprattutto, funzionanti.