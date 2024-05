In cinque vogliono progettare il prolungamento della metro A da Battistini a Torrevecchia

Sono cinque le realtà che hanno partecipato alla gara per la progettazione del prolungamento della metro A di Roma. Così, l’opera ideata ormai nel 1973 potrebbe finalmente vedere la luce. Nel caso specifico parliamo della project review della tratta che va da Battistini a Torrevecchia - Montespaccato.

La gara

Tra le associazioni temporanee d’impresa che hanno partecipato alla gara ci sono diversi player internazionali. Chi vincerà dovrà presentare un nuovo progetto del prolungamento che interesserà il quadrante nord ovest della città, in crisi cronica di collegamenti con il resto di Roma.

Il tratto oggetto della progettazione è, come detto, quello che va da Battistini a Torrevecchia-Montespaccato con le due nuove stazioni interrate di Bembo e Torrevecchia a distanza di circa 1 chilometro. Ogni stazione sarà dotata di un parcheggio di scambio, a Bembo di 450 posti e a Torrevecchia di 2100 posti. Nella stazione di Torrevecchia sono previsti inoltre sia il deposito per 6 treni, sia la predisposizione per l’ulteriore prolungamento fino al Grande Raccordo Anulare, a Casal Selce.

I tempi

L'esame della busta A, inclusi alcuni chiarimenti, dovrebbe concludersi entro venerdì 24 maggio. In seguito, si insedierà la commissione per la valutazione delle buste B, con le offerte tecniche, e la C, con le offerte economiche, che dovrebbe richiedere un paio di mesi. Se non ci saranno ostacoli o imprevisti, prima di agosto la commissione dovrebbe concludere i lavori. Ovviamente, sono previsti i controlli sull'aggiudicatario e il periodo di stand still di 35 giorni. Insomma, se tutto dovesse filare liscio a settembre potrebbe arrivare la stipula del contratto con il vincitore della gara. A quel punto potrà partire la rivisitazione del progetto di un intervento che, almeno secondo le tavole del 2012, prevedeva una spesa complessiva, al netto dell’iva, di 362 milioni e 629 mila euro.

Il bando è stato possibile grazie allo stanziamento di 5,6 milioni dal Mit, soldi che hanno rischiato fino all’ultimo di andare perduti dato che erano previsti già nel 2021. Nelle intenzioni del Campidoglio non c’è solo quella di realizzare il prolungamento fino a Torrevecchia. Sempre da Battistini, si vuole progettare una seconda diramazione che porti la linea a fino a Monte Mario.