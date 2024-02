Al via la gara per elettrificare i depositi degli autobus, ma è già corsa contro il tempo

Scadenze improcrastinabili che renderanno i lavori una vera e propria corsa contro il tempo. È stata pubblicata la gara per elettrificare i depositi di autobus di Roma. Nello specifico parliamo delle rimesse di Trastevere, Portonaccio, Tor Sapienza, Tuscolana e Grotta Rossa chiamate ad accogliere i 411 nuovi autobus ad emissioni zero in arrivo nella Capitale. Per rispettare però le tempistiche imposte dal Pnrr e non solo i lavori, a partire dall’aggiudicazione della gara (la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 25 marzo), dovranno filare via senza intoppi.

Nuovi autobus

Via le pompe di benzina, dentro le stazioni di ricarica elettrica all’interno dei depositi. Questo prevede la gara da 37 milioni di euro pubblicata da Atac, soggetto attuatore anche dell’acquisto dei nuovi mezzi elettrici. Gli impianti di Trastevere, Portonaccio e Tor Sapienza ospiteranno 202 autobus da 12 metri. Tuscolana e Grottarossa, invece, avranno 194 autobus da 12 metri, con il secondo deposito che accoglierà anche 15 mezzi da 18 metri.

Scadenze strettissime

I lavori di elettrificazione viaggiano di pari passo con i termini massimi di consegna dei veicoli. La gara per i nuovi mezzi si è conclusa da tempo e, già a dicembre dello scorso anno, a non far dormire sonno tranquilli all’assessore alla mobilità di Roma, Eugenio Patanè, erano proprio le rimesse e le stazioni di ricarica, specialmente in vista del Giubileo 2025.

Andando, infatti, a leggere la gara con attenzione si spiega come i primi 110 veicoli, destinati agli impianti di Tor Sapienza e Portonaccio, dovranno essere consegnati entro il 31 dicembre 2024. La restante quota, pari a 92 mezzi, entro il 15 ottobre 2025. Inoltre, a partire da ottobre 2025, arriveranno 30 veicoli al mese fino al massimo ad aprile 2026. Infine, i bus da 18 metri dovranno essere consegnati entro gennaio 2026.

Tutto collegato

Lo scrive anche il consiglio d’amministrazione di Atac nella delibera con la quale si avvia la gara per i depositi: “le infrastrutture per l’alimentazione dei veicoli elettrici delle 4 rimesse di proprietà di Atac dovranno essere pronte, per i primi 110 veicoli da destinare agli impianti di Tor Sapienza e Portonaccio, entro il 31 dicembre 2024, per i restanti veicoli (per un totale complessivo di 311 autobus elettrici) entro e non oltre giugno 2026”. Già in passato Patanè aveva detto che l’unico deposito “infrastrutturato” in tempo sarà quello di Portonaccio che, da solo, riceverà i primi 100 autobus. Poi, con gli altri, si vedrà.

Ricarica su strada

Come anticipato, oltre ai tempi stretti per l’elettrificazione dei depositi, ancora non è chiaro come verrà affrontato il problema delle stazioni di ricarica su strada. Ogni autobus, infatti, avrà un’autonomia stimata di circa 200 chilometri. Nei depositi verranno installati impianti per la ricarica lenta visto che verrà fatto il “pieno” ai mezzi una volta finito il servizio. Però, per gli autobus che viaggiano su tratte più lunghe, sarà necessario installare anche apparecchi per la ricarica veloce, da fare “in corso” o tra un servizio e l’altro, senza passare per il deposito.