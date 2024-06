Aggiudicata la gara per elettrificare i depositi degli autobus, si parte da Portonaccio

È stata aggiudicata la gara per elettrificare i depositi degli autobus di Roma. Si partirà con quello di Portonaccio per poi passare alle rimesse di Grottarossa, Tor Sapienza e Trastevere. Verranno realizzati, complessivamente, 331 punti di ricarica che serviranno ad alimentare i 411 nuovi autobus elettrici in arrivo nella Capitale.

Al via i lavori di elettrificazione delle rimesse Atac

La gara da 47 milioni di euro è stata vinta dalla società Eurosistemi, con uno sconto del 15%, che ha superato la concorrenza di altre otto aziende che si erano presentate. Le rimesse dovranno essere adeguate per ospitare i nuovi 396 bus da 12 metri e 15 bus da 18 metri elettrici, già acquistati da Atac e con i primi 110 in consegna a dicembre 2024.

Gli interventi

Dovranno essere svolte importanti opere civili e costruite le infrastrutture che serviranno ad alimentare gli autobus. Complessivamente, verranno realizzati 331 punti di ricarica elettrica per i nuovi mezzi. Contestualmente all’aggiudicazione dell’accordo quadro con il soggetto vincitore, è stato approvato anche il primo contratto applicativo, che riguarda specificamente l'adeguamento del deposito di Portonaccio. I lavori nello stabilimento si concluderanno entro la fine del 2024, in concomitanza con l’arrivo dei primi bus elettrici. Successivamente, con ulteriori contratti applicativi, quindi senza rifare altre gare, le attività di adeguamento interesseranno gli altri tre stabilimenti. Tutte le operazioni dovranno concludersi entro la fine di giugno del 2026.

La distribuzione degli autobus

Tenendo conto anche del deposito di Tuscolana, di proprietà dell’amministrazione comunale, i nuovi autobus verranno così suddivisi: 202 da 12 metri nelle rimesse di Trastevere, Portonaccio e Tor Sapienza ospiteranno 202 autobus da 12 metri; 194 autobus da 12 metri per Tuscolana e Grottarossa, con il secondo deposito che accoglierà anche 15 mezzi da 18 metri. Per il deposito di Tuscolana, invece, si sta pensando ad un project financing per effettuare gli stessi lavori.

Il futuro

Come spiegato proprio da Atac in una commissione mobilità di dicembre 2023, l’obiettivo dell’azienda è quello di comprare, dal 2027 in poi, solo mezzi elettrici e man mano sostituirli con quelli a idrogeno.