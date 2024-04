Due società vogliono costruire Il deposito tram di via Gino Severini

Buona la seconda. Poteva diventare un nuovo “caso Pigneto” e, invece, almeno per ora, sembra che gli intoppi siano stati superati. Dopo che, a febbraio, la gara era andata deserta, due associazioni temporanee d’impresa, una capeggiata da Salcef ed un’altra da Pangea (che si sta già occupando della tramvia Togliatti, ndr), hanno presentato le loro offerte per la realizzazione del nuovo deposito dei tram che sorgerà all’ex Centro carni di via Gino Severini. Una rimessa che andrà ad ospitare tra i 70 e gli 80 nuovi tram in arrivo a Roma nei prossimi anni e che andrà a fare coppia col futuro deposito di Porta Maggiore.

Aggiudicata la gara

Solitamente si annuncia l’assegnazione dei lavori. In questo caso, visto il “passo falso” di febbraio, l’assessore alla mobilità di Roma, Eugenio Patanè, ha voluto condividere sui social il fatto che ben due imprese abbiano partecipato al bando per la progettazione esecutiva e la costruzione del nuovo deposito tramviario in via Gino Severini. “La gara sarà assegnata entro il prossimo mese di giugno – ha assicurato Patanè - il deposito Severini, che servirà la tranvia Togliatti e più in generale il quadrante est, ospiterà le officine centrali e sarà quindi il principale polo manutentivo tranviario di Roma. Si svilupperà su 6 ettari ed offrirà ricovero a circa 90 tram. Sarà dotato di un impianto fotovoltaico che lo renderà autosufficiente dal punto di vista energetico. È previsto l’avvio dei cantieri nel 2024 e la conclusione nel 2026”.

Nuova gara

La scelta di Roma Capitale di cambiare alcuni parametri del bando originale ha funzionato. Rispetto al progetto iniziale, infatti, l’affidamento degli scavi, del trasporto e del conferimento dei materiali derivanti dagli scavi e dalle demolizioni a discarica è stato parametrato a misura, invece che a corpo. Inoltre, saranno a carico della stazione appaltante, quindi di Atac, l’esecuzione della bonifica degli ordigni bellici.

Il progetto

L’intervento prevede l’impianto di deposito completo di tutte le infrastrutture necessarie per il ricovero e la manutenzione dei veicoli, il raccordo di servizio a doppio binario dal deposito fino all’intersezione con viale Palmiro Togliatti, le opere di viabilità e di adeguamento destinate a regolare il transito veicolare. Inoltre, è prevista la realizzazione di una rotatoria necessaria per consentire la circolazione all’incrocio tra via Severini, via Campigli, piazza Pino Pascali. Ci saranno nuovi stalli per i tram, l’officina, la portineria e i locali tecnici per gli interventi di manutenzione dei tram.

L’area ha una posizione strategica rispetto ai terminali delle linee 5, 14, 19, che percorrono la direttrice Prenestina – Centro. Il deposito avrà un’estensione di circa 60.000 mq, sufficiente per una capacità di ricovero di una flotta compresa fra 70 ed 80 tram.