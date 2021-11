VIDEO | Nasce la Mkers Gaming House, la "casa" per gli allenamenti dei giocatori professionisti

A Roma inaugura la prima Gaming House per giocatori professionisti. Non solo videogame: i pro-players del team Mkers, oltre alla possibilità di allenarsi nel videogioco in cui si dilettono di più, avranno la possibilità di confrontarsi con uno staff tecnico composto da professionisti. Dalla figura del nutrizionista, al mental coach per finire con il personal trainer. La Mkers Gaming House powered by Mercedes-Benz si trova a due passi dal Circo Massimo, in via dei Fienili 44, e non sarà ovviamente aperta al pubblico, ma ai soli professionisti.

“La struttura - riferisce Thomas De Gasperi, presidente di Mkers - rappresenta un importante passo in avanti per Mkers, in grado di spingere i nostri team a dare il meglio durante le competizioni eSportive. In sinergia con Mercedes-Benz Italia, da sempre sinonimo di qualità e vision sul futuro dell’automotive, siamo sicuri che la struttura possa fornire un grande impulso al settore eSportivo italiano, contribuendo alla propria crescita e all’appetibilità internazionale".

L'appoggio di Mercedes-Benz

Un mondo, quello degli eSport, che giorno dopo giorno cattura l'attenzione di importanti aziende che decidono di investire in questo mondo. E' il caso di Mercedes, per esempio, che ha siglato un accordo della durata di 18 mesi con Mkers che prevede una serie di attività come la presenza ad eventi di settore, la gestione e l’organizzazione di un circuito di tornei cross game e la produzione di materiale social e format video. “L’universo degli eSport ha una forte affinità con il nostro marchio - afferma Mirco Scarchilli, responsabile brand experience di Mercedes-Benz Italia - soprattutto in questa fase di profonda trasformazione che sta rivoluzionando il mondo della mobilità individuale. Già da diversi anni siamo entrati in questo mondo, che ci permette di condividere i nostri valori con un pubblico molto giovane ed eterogeneo, un vasto bacino di opinion leader con un fortissimo potenziale e una grande amplificazione attraverso i canali social.”