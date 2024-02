Chiude per un notte la Galleria Giovanni XXIII: le informazioni

Come fa sapere LuceVerde la notte compresa fra mercoledì 28 febbraio e giovedì 29 febbraio 2024 la Galleria Giovanni XXIII resterà chiusa al traffico.

Precisamente, resterà chiusa dalle ore 22:00 del mercoledì fino alle ore 06:00 del giovedì, il tratto della Galleria tra via della Pineta Sacchetti e via del Foro Italico in direzione San Giovanni. Il motivo della chiusura del tunnel stradale è dovuto allo svolgimento di alcuni lavori.