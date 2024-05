Chiusura notturna per la Galleria Giovanni XXIII: tutte le informazioni

Nuova chiusura in arriva per la Galleria Giovanni XXIII in direzione Salaria - San Giovanni che resterà vietata al traffico nella notte fra martedì 14 e mercoledì 15 maggio.

Lo stop alla circolazione è dovuto a dei lavori che interesseranno la galleria per tanto è consigliato prestare attenzione alla segnaletica. Nello specifico il tratto stradale resterà chiuso dalle ore 22:00 del martedì fino alle 06:00 del giorno successivo.