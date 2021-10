VIDEO | Roma si prepara al G20, intensificati presidi e controlli in aeroporto e Centro Storico

A due giorni dall'inizio del G20 si intensificano i controlli delle Forze dell'ordine. Non solo in zona Eur, dove attorno alla Nuvola e al Palazzo dei Congressi diverse unità hanno iniziato il sorvegliamento già qualche giorno fa, ma anche centro storico e aeroporto. Insomma, weekend blindato e al massimo della sicurezza per tutta la città.

Una Capitale blindata che si sta preparando all'arrivo dei Capi di Stato mettendo in campo oltre 7mila uomini fra polizia locale e forze dell'ordine con misure di sicurezza che prevedono l'utilizzo di check point, tiratori scelti sulle terrazze dei palazzi, elicotteri in volo con visori notturni e reparti speciali anti-terrorismo pronti all'azione. Ci saranno anche varchi d'accesso per garantire l'ingresso solo delle autorità del G20 e agli addetti ai lavori accreditati, con le bonifiche che scatteranno già da venerdì con unità cinofile e artificieri.

Oltre a ciò un'area di sicurezza presidiata dalla forze dell'ordine per oltre 10 chilometri quadrati nel quartiere dell'Eur e in diverse altre zone del Centro. Non solo, sarà istituita anche una 'no fly zone' all'Eur e nei quartieri del Centro, Flaminio, Parioli. I seimila uomini e donne di polizia, carabinieri e finanza saranno concentrati in zone strategiche della città. Per far confluire al meglio le forze dell'ordine e evitare ingorghi stradali, il Prefetto Matteo Piantedosi ha deciso la chiusura delle scuole in tutta Roma.