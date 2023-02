Furio Camillo senza luce e scale mobili: un black out manda in tilt la stazione

Ancora un black out nella stazione di Furio Camillo. Un guasto agli impianti, esterno ad Atac, ha mandato in tilt la rete elettrica della stazione lasciando al buio i pendolari della metro A.

Il guasto ha riguardato la rete esterna di alimentazione elettrica, e intorno alle 18 ha causato un blackout. Intorno alle 20 la stazione è stata riaperta. Diverse le immagini sui social, anche sul profilo di Welcome To Favelas, che hanno documentato il disagio per l'utenza. I treni hanno comunque continuato a circolare per il tempo necessario a ripristinare il guasto.