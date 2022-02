Luca, il disabile in carrozzina rimasto bloccato nella stazione metro e liberato dai vigili del fuoco

“Ho dovuto chiedere l’intervento dei vigili del fuoco per risalire in superficie. Non è possibile tollerare queste situazioni. È una vergogna”. A parlare è Luca, un giovane cittadino romano costretto in carrozzina. Nella mattina di martedì è rimasto bloccato alla stazione metro della linea A, Furio Camillo, a causa del malfunzionamento dell’ascensore e del montacarichi. “Presenterò un esposto, nel 2022 tutto questo è inaccettabile” ha detto ai nostri taccuini.

In arrivo da Subaugusta, Luca avrebbe dovuto fermarsi a Furio Camillo: una volta giunto in stazione però ha ricevuto un’amara sorpresa. Sì, perché alla stazione della metro ha trovato guasti sia l’ascensore che il montacarichi che lo avrebbero portato in strada. “Ho tentato di salire le scale mobili e arrivare ai tornelli ma una volta lì ero praticamente bloccato perché impossibilitato a percorrere i gradini – ha spiegato Luca– A quel punto ho richiesto l’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco. E solo con il loro aiuto sono stato portato in strada”. Già in altre occasioni, Luca ha denunciato il malfunzionamento degli ascensori e dei montacarichi sulle tre linee di metropolitana.

Consultando il sito di Atac – azienda dei trasporti – è possibile visionare in tempo reale il funzionamento degli ascensori e dei montacarichi, nella sezione dedicata all’accessibilità e ai servizi. Nel pomeriggio di mercoledì, mentre scriviamo, risultano non funzionanti gli elevatori (pertanto, scale e/o montacarichi) delle stazioni: Subaugusta, Cinecittà, Manzoni, Cipro, Furio Camillo, Ponte Lungo e Termini. Sempre sulla linea A risultano non attivi gli ascensori e i montacarichi delle stazioni: Colli Albani, Travertino, Porta Furba, Numidio Quadrato, Lucio Sestio, Giulio Agricola, Cinecittà. Invece, sulla linea B risultano fuori uso gli ascensori di Quintiliani, Bologna, Jonio, Termini, Garbatella, Piramide, Fermi, Laurentina, Tiburtina, Libia, Conca d’Oro e Rebibbia. Per quel che riguarda la metro C risultano fuori servizio gli ascensori di Gardenie, Pantano, Grotte Celoni, Torre Maura, Centocelle, Lodi, Stazioni Graniti, Finocchio, Bolognetta, Borghesiana, Fontana Candida, Torre Angela, Torrenova.