La morte di Ratzinger: il 5 gennaio i funerali. Roma si prepara all'addio a Benedetto XVI

Roma si prepara ad una situazione unica nella storia: l'addio ad un Papa senza doverne contemporaneamente eleggerne un altro. La morte di Benedetto XVI, Papa emerito, dimissesosi nel 2013, ha avviato l'iter dei preparativi. Per oggi è stato convocato il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che sarà presieduto dal prefetto di Roma, Bruno Frattasi, e che si occuperà delle misure che saranno messe in atto per garantire la sicurezza dei cittadini. Alla riunione sarà presente anche il Direttore operativo del coordinamento emergenze della Protezione Civile Nazionale.

Cosa succede il 2 gennaio

Prima data da mettere a punto è l'omaggio al Papa a partire dalla mattina di lunedì 2 gennaio. Ad annunciarlo il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni. "Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo del Papa Emerito sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli". I nodi da sciogliere sono quelli legati alla sicurezza dei grandi del mondo che sicuramente arriveranno a Roma e il contemporaneo saluto dei fedeli che vorranno dare l'estremo saluto al Papa emerito.

I funerali

In un briefing in sala stampa Bruni ha riferito ai giornalisti delle testate in varie lingue, presenti o collegati virtualmente, che giovedì 5 gennaio, alle 9.30, si terranno i funerali in Piazza San Pietro presieduti da Papa Francesco. Bruni ha reso noto pure che Benedetto ha ricevuto l'Unzione degli infermi mercoledì scorso al termine della Messa nel Monastero e alla presenza delle Memores Domini, che da anni lo assistono quotidianamente.

L'allerta nei giorni scorsi

Dai giorni scorsi le condizioni di salute del Papa emerito si erano aggravate per l’avanzare dell’età, come la Sala stampa aveva riferito aggiornando sull’evolversi della situazione. Lo stesso Papa Francesco aveva voluto condividere pubblicamente la notizia sul peggioramento dello stato di salute del suo predecessore al termine dell’ultima udienza generale dell’anno, lo scorso 28 dicembre, quando aveva invitato a pregare per il Papa emerito, “molto ammalato”, perché il Signore potesse consolarlo e sostenerlo “in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine”. E in tutti i continenti si erano subito moltiplicate le iniziative di preghiera con messaggi di solidarietà e vicinanza anche dal mondo non ecclesiale.

In piazza San Pietro intanto alcuni fedeli hanno voluto omaggiare il Papa Emerito con un fiore, poggiato nei pressi dell'obelisco.

Il messaggio della CEI

La confederazione episcopale italiana in un messaggio di cordoglio per la morte di Benedetto XVI invita "le comunità locali a riunirsi in preghiera e a celebrare la messa in suffragio del Papa emerito Benedetto XVI. È opportuno utilizzare uno dei formulari proposti dal Messale Romano per le Messe dei defunti 'Per il Papa'. Nei testi si dovrà aggiungere la dicitura 'il Papa emerito Benedetto XVI'". "In questo momento - si legge nel messaggio - facciamo nostra la sua preghiera alla Vergine di Loreto, a cui affidiamo la sua anima: 'Proteggi il nostro Paese, perché rimanga un Paese credente; perché la fede ci doni l'amore e la speranza che ci indica la strada dall'oggi verso il domani. Tu, Madre buona, soccorrici nella vita e nell'ora della morte'".

Il cordoglio della Diocesi di Roma

In una lettera firmata dal cardinale vicario Angelo De Donatis e indirizzata ai sacerdoti, è cotenuto il cordoglio della Diocesi di Roma.

Carissimi fratelli e sorelle,

ho appreso con grande dolore, questa mattina, del ritorno alla Casa del Padre del nostro amato Papa emerito Benedetto XVI. Vi scrivo esprimendo il cordoglio mio e dell’intero Consiglio episcopale, unito ai sentimenti di gratitudine e amore per la sua persona e per il suo ministero. Proprio ieri sera ci siamo riuniti nella nostra cattedrale per accompagnarlo con la nostra preghiera e per sostenerlo con il nostro affetto. Da sacerdote, da teologo, da vescovo, da Papa, Benedetto XVI ha espresso, allo stesso tempo, la fortezza e la dolcezza della fede, l’essenzialità e la semplicità. Nella vecchiaia e nella malattia ha continuato a sostenere l’umanità con l’offerta di sé stesso, divenendo segno del volto bello della Chiesa che riflette la luce del volto di Cristo.

Vogliamo pensare che questa mattina, Dio si è avvicinato a questo nostro fratello nel sonno della morte, Cristo e sua Madre sono venuti a prenderlo con loro e a condurlo nel Paradiso, dove il sogno di una vita è già diventato la realtà dell’eternità.

Continuiamo a pregare in tutte le comunità aggiungendo l’intenzione della preghiera dei fedeli, che troverete nel documento in allegato, da rivolgere al Signore nella santa Messa della solennità di Maria Santissima Madre di Dio. Sarà opportuno, inoltre, nei prossimi giorni celebrare la messa in suffragio del papa emerito Benedetto XVI.