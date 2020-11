Ciao Gigi! Roma saluta Proietti per l'ultima volta

Roma saluta per l'ultima volta Gigi Proietti. E' il giorno del lutto cittadino per la città eterna che saluta l'ultimo dei mattatori, uno dei suoi simboli. Nessuna folla come accadde nel 2003 per Alberto Sordi: il covid che galoppa impone prudenza e quindi i funerali saranno in forma privata ed aperti a sole 60 persone. Si svolgeranno nella chiesa degli Artisti di piazza del Popolo: presenti la famiglia e gli amici più stretti ai quali si stringeranno milioni di romani e di italiani.

La diretta dei funerali di Gigi Proietti

Già, perché la folla sarà virtuale vista la diretta Rai. La prima rete della tv pubblica, infatti, cambia la propria programmazione, mettendo in palinsesto una puntata speciale di "Uno,mattina", a partire dalle 9,40 fino alle 13,30, in collaborazione tra Rai1 e Tg1, per seguire in diretta le varie fasi della cerimonia funebre e portare nelle case degli italiani le immagini di Roma e dell'abbraccio a al suo grande simbolo (i programmi “Storie italiane” ed “È sempre mezzogiorno”, dunque, non andranno in onda).

L'omaggio andrà avanti per l'intera giornata. Alle 14 prevista la messa in onda su tutte le reti Rai una clip di 30 secondi per ricordare Proietti. Un ideale ultimo applauso che farà da prologo ad una programmazione che sui canali della tv nazionali andrà avanti per tutta la giornata.

Nel giorno delle esequie, l'omaggio a Gigi Proietti prosegue su Rai Cultura: nella giornata di oggi, su Rai5 (Canale 23), alle 15,30, sarà trasmesso il leggendario show "A me gli occhi, please". Lo spettacolo è riconosciuto come una delle prove teatrali di Proietti più riuscite e uniche di sempre. Anche Rai Premium omaggia il maestro, alle 23, con il film “Il Veterinario”. Sul canale 25 l'omaggio a Proietti proseguirà anche nella giornata di venerdì 6 novembre, con il tv movie “Mai storie d' amore in cucina”, trasmesso alle 21,20.

Le cerimonie

Le cerimonie prenderanno il via alle 10 dove, sotto la statua del Marc'Aurelio la salma dell'attore verrà benedetta dal cardinale Angelo De Donatis, vicario generale di Roma. Assente la sindaca Raggi, positiva al Covid ed in autoisolamento, sarà il presidente dell'assemblea capitolina, Marcello De Vito, a pronunciare un breve discorso.

Al Globe

Quindi il corteo si muoverà verso Villa Borghese, per raggiungere il Globe Theatre. Qui saranno presenti attori e amici e sono previsti alcuni interventi per ricordarlo.

Piazza del Popolo

Alle 12.30 dovrebbe invece iniziare la cerimonia vera e propria all'interno della Chiesa degli artisti di Piazza del Popolo.

Sui taxi i brani di Proietti

Un viaggio in compagnia di Gigi Proietti. Nel giorno del lutto cittadino, l’associazione “Tassiste per Roma”, ha deciso di lanciare un’iniziativa in suo onore.Tutti i taxi aderenti all’associazione, giovedì viaggiano con una foto sorridente sul proprio cruscotto. Il ritratto dell’istrionico artista romano, accompagnato dalla scritta "Chi non sa ridere mi insospettisce", serve a rendere riconoscibili le tassiste che aderiscono all’iniziativa. D’altra parte diventa anche complicato non ridere se, com’è previsto dall’iniziativa, tutto il viaggio in taxi viene accompagnato dalla trasmissione dei brani più celebri di Proietti. "Con lui se ne va un pezzo di storia di Roma - ha spiegato Maria Grazia Danesi, presidente dell'Associazione tassiste di Roma Proietti ha rappresentato molte delle realtà che noi viviamo quotidianamente e domani viaggeremo sui nostri taxi portando la sua voce e il suo ricordo".