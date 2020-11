I funerali di Gigi Proietti giovedì a piazza del Popolo

Molto probabilmente il funerale sarà coperto da una diretta televisiva, anche per evitare che si creino troppi assembramenti in Piazza del Popolo

Sarà piazza del Popolo ad ospitare giovedì 5 novembre i funerali di Gigi Proietti, morto alle 5.30 di oggi, 2 novembre, a Roma. A riportare la notizia l'agenzia di stampa Adnkronos.

Le esequie del grande attore romano si terranno nella chiesa degli artisti di piazza del Popolo a Roma. Molto probabilmente il funerale sarà coperto da una diretta televisiva, anche per evitare che si creino troppi assembramenti in Piazza del Popolo. Inoltre la piazza potrebbe avere ingressi contingentati per rispettare le normative anti contagio.

Come annunciato dalla sindaca Raggi già questa mattina, giovedì per Roma sarà lutto cittadino.

Secondo quanto riporta l'Adnkronos "per l'ok definitivo ai funerali pubblici, ma contingentati, molto dipenderà anche dal nuovo Dpcm che verrà firmato tra stasera e domani. Sembra invece confermata la camera ardente allestita al Campidoglio nella giornata di mercoledì".

"Meritava un funerale diverso. Se non ci fosse stato il Covid tutto il Lazio sarebbe arrivato a Roma per dargli l'ultimo saluto, purtroppo non sarà così. Ci saranno poche persone e solo quelle autorizzate", ha detto all'Adnkronos, Marco Pupin direttore tecnico per anni al teatro Sistina, che con Gigi Proietti ha lavorato nei 'Sette re di Roma'