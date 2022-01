L'ultimo saluto a David Sassoli. Cardinal Zuppi: "E' stato uomo di tutti"

Si sono tenuti nella basilica di Santa Maria degli Angeli i funerali di Stato di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo e giornalista, scomparso la sera dell'11 gennaio. Il feretro ha lasciato la sala della Protomoteca, dove ieri è stata aperta la camera ardente, avvolto nella bandiera dell'Unione Europea ed è entrato nella basilica scortato da sei carabinieri in alta uniforme e a Sassoli sono stati riservati gli onori militari, con tre squilli di tromba.

I presenti, da Mattarella a Von der Leyen

A celebrare è stato il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, con il quale Sassoli era molto amico avendo entrambi frequentato il liceo Virgilio nella Capitale. A concelebrare, l'arcivescono di Firenze, il cardinal Betori, il vicario generale per la diocesi di Roma, cardinal De Donatis, il segretario per i rapporti con gli stati Paul Gallagher e il Monsignor Massimiliano Boiardi, oltre a padre Occhetta. Presenti tutte le più alte cariche dello Stato, a cominciare dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e quello del Consiglio Mario Draghi, ma anche i vertici di Bruxelles come la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen e quello del Consiglio europeo Charles Michel. Presente anche il premier spagnolo Pedro Sanchez. I primi tre ministri arrivati in basilica sono stati Luciana Lamorgese, Luigi Di Maio e Renato Brunetta, oltre al segretario del Pd Enrico Letta, al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il senatore a vita Mario Monti, Gianni Letta.

L'omelia del cardinal Zuppi

"Beati sono gli afflitti, non chi cerca la sofferenza, ma chi non scappa - dice nella sua omelia cardinal Zuppi - . Beati sono i miti, coloro che fanno agli altri ciò che vorremmo fosse fatto a noi. David era un uomo mite, di cui si ricorda che nessuno ha mai avuto collera verso di lui". Così il cardinale Matteo Zuppi ricorda, nella sua omelia, David Sassoli, compagno di strada e di scuola. "David è stato beato anche nell'afflizione della malattia - sottolinea Zuppi - vivendo nella forza dei suoi ideali e nell'amore. La sua vita ci ricorda e ci consegna che era un uomo di parte ma anche uomo di tutti, per il bene comune, per i valori dell'Europa unita, perché figlio della generazione che ha visto la guerra. Oggi ricordo le parole pronunciate da David a Natale: 'Noi siamo umani quando non alziamo muri e li abbattiamo'. È il tutto in te che vive, buona strada - gli augura Zuppi - il tuo sorriso ci ricordi sempre di cercare la felicità e di costruire la speranza".

Il ricordo degli ex colleghi del Tg1

"A noi lasci una caparbia lezione di ottimismo". Così lo hanno voluto omaggiare gli ex colleghi del Tg1, testata di cui è stato vicedirettore Sassoli e conduttore, tramite una lettera letta dalla giornalista Elisa Anzaldo, che ha ricordato quando "arrivava trafelato in studio poco prima dell'inizio del Tg" e poi quando sui social network diceva: "Ma io sono qui, parliamoci'. Diceva che è social "buttare giù un muro, perché dietro c'è un mondo. Che è social accogliere un migrante, perché dietro di lui c'è una comunità. Che La famiglia è più ricca e moderna di un gruppone Facebook".

Gli scout fanno da chierichetti

I ragazzi dell'Agesci, associazione cattolica di scout, fanno da chierichetti durante le esequie di David Sassoli. Il presidente del Parlamento europeo era un capo scout a metà anni '70 nel viterbese. "Tutta l'Agesci - scrive oggi l'associazione via social - si stringe in un caloroso ultimo saluto a David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, ma per noi prima di tutto fratello scout. Al gruppo Roma 41 è affidato il servizio liturgico, ed è presente Roberta Vincini a nome della Fis, Federazione Italiana dello Scautismo".

Pd Roma: "Gli intitoliamo il suo circolo a Trionfale-Mazzini"

Nel frattempo il circolo Pd Trionfale-Mazzini, Municipio I, intitolerà la sua sede di via Pietro Giannone 7 a David Sassoli. A farlo sapere è il Pd Roma: "Oggi alle 16 il segretario nazionale Enrico Letta sarà con noi per intitolare a David Sassoli il circolo. Il sorriso di David continuerà a illuminare la sede del suo, nostro circolo e la vita della nostra comunità. Un piccolo atto d'amore e riconoscenza verso chi ha sempre dato tantissimo per Roma e per tutte e tutti noi".

(Articolo in aggiornamento)