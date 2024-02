Funerali Mandolesi, 500 persone per l'ultimo saluto alla storica voce giallorossa

Nella giornata di ieri, martedì 13 febbraio presso la Basilica del Sacro Cuore Immacolato di Maria in piazza Euclide si sono svolti i funerali di Alberto Mandolesi, storico giornalista romano scomparso all'età di 77 anni domenica scorsa.

A dare l’addio alla storica voce delle partite della Roma c’erano circa 500 persone fra amici, colleghi e tifosi giallorossi. Presente anche una delegazione della società e alcuni ex calciatori come Angelo Di Livio, Chierico, Giordano e Sebino Nela, e artisti come Renato Zero. “Mandolesi uno di noi” e “Forza Roma” alcuni dei cori che con dei fumogeni hanno accompagnato il feretro all’uscita dalla chiesa ai Parioli.

Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia sui social dall'AS Roma alla SS Lazio. Hanno salutato l'uomo che per primo fondò una radio privata per raccontare le partite della squadra giallorossa e che per primò intervistò Francesco Totti anche tanti colleghi ed ex calciatori giallorossi, come Bruno Conti e Giannini.