Fuga di gas ad Ottavia: strade chiuse e bus deviati. Tutte le informazioni

Si continua a lavorare per riportare tutto alla normalità e garantire la sicurezza dei residenti dopo la fuga di gas in via Trionfale nel tratto tra via di Casal del Marmo, Ottavia e Ipogeo degli Ottavi e l’evacuazione di 50 famiglie.

A causa dell’incidente diverse arterie del municipio sono ancora chiuse come via di Casal del Marmo, altre aperte da poco vedi via Trionfale. Tutto questo ha comportato delle deviazioni e rallentamenti alla rete di trasporto pubblico. Nello specifico sono state deviate le linee bus 546, 998 e 999.

La 546 in entrambe le direzioni è stata spostata su via Trionfale, via Ipogeo degli Ottavi e via Sperani. Le linee 998 e 999 passeranno su via Trionfale, via Ipogeo degli Ottavi, via Sperani, via Fiori e via Panizzi.

Non cambia il percorso invece dei bus46, 49, 446, 913, 980 e 990 che però stanno registrando importanti ritardi.