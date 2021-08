Ferragosto, frutta e verdura per combattere il caldo: i consigli del CAR

Il Centro Agroalimentare di Roma rilancia il vademecum per il consumo di alimenti che contribuiscono a irrobustire le difese immunitarie

Frutta e verdura a volontà per irrobustire le difese immunitarie e combattere il caldo dall’interno: i consigli arrivano dal Centro Agroalimentare di Roma, che ha diffuso un vademecum per acquisti più sani e consapevoli in vista di un Ferragosto rovente.

Nel vademecum del Car si evidenzia come un corretto utilizzo di frutta, verdura e pesce fresco contribuisca a rafforzare le difese immunitarie grazie alle vitamine C, A, E, B6, B9, B-12, con indicazioni specifiche relative a vitamine e sali minerali che si possono trovare nei singoli alimenti.

La vitamina C, per esempio, può essere assunta grazie al consumo di agrumi, uva, fragole, frutti di bosco, kiwi, melone, peperoni, pomodori, broccoli, cavoli, piselli, spinaci, patate.

La vitamina A - spiega ancora la guida del Car - si assume invece dalla frutta e dalla verdura color giallo-arancio e ortaggi con foglie o altre parti commestibili color verde scuro. E anche la vitamina E grazie al consumo di frutta secca (mandorle, nocciole, arachidi), oli vegetali (di oliva, di semi, di girasole, di soia ecc.).

Ugualmente importante la vitamina B, che si può assumere grazie al consumo di pesce azzurro, cavoli, broccoli e spinaci, frutta secca, legumi. Il pesce inoltre è ricco di omega-3, in grado di ridurre l'infiammazione delle vie respiratorie.

“Il nostro vademecum è realizzato con semplici consigli per un'alimentazione sana e soprattutto italiana - spiega Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del Car - per essere accanto ai romani in questi giorni estivi. quando possibile con prodotti provenienti dalle campagne locali".

"Teniamo molto ad aiutare i cittadini a scegliere il cibo di maggiore qualità da mettere in tavola - aggiunge - Valter Giammaria, presidente del Car - Proprio per questo al Car è possibile trovare il Percorso Verde che punta al consumo di frutta e verdura freschissimi e del territorio".