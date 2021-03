Frecce Tricolori in volo sopra i cieli della Capitale per i 98 anni dell'Aeronautica Militare

Frecce Tricolori in volo sopra i cieli della Capitale. L'occasione per ammirare con gli occhi al cielo la pattuglia acrobatica è il 98esimo anniversario dell'Aeronautica Militare. Dopo la cerimonia il volo sui cieli di Roma ha suggellato, in una idea di abbraccio di benvenuto, i 76 allievi del corso Borea VI dell'accademia Aeronautica, nel giorno in cui si celebrano anche, alla presenza del ministro della difesa Lorenzo Guerini, i 98 anni dalla nascita della Forza Armata per riperccorrere la "gloriosa strada tracciata da intere generazioni di aviatori, in Italia e nel mondo".

"Il mio abbraccio ai militari in uniforme Azzurra,alle FrecceTricolori e ai decorati di Medaglia per essersi distinti per alti meriti. Un augurio ai nuovi giovani Allievi Ufficiali entrati nella famiglia Difesa", le parole del ministro della Difesa Lorenzo Guerini su Twitter.

Fra le tanti autorità presenti anche il Capo dello Stato Maggiore Aeronautico il Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso: "Dobbiamo, dovete essere sempre preparati al meglio, eticamente, professionalmente e tecnicamente per saper affrontare le sfide più inaspettate e complesse con fiducia e determinazione, solidi nei nostri principi". "L’Aeronautica Militare - ha aggiunto - è una #ForzaArmata che, con grinta e lungimiranza, affronta le nuove sfide che si succedono e si affiancano ad una velocità di cambiamento mai sperimentata prima”.