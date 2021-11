VIDEO | Le frecce tricolori e la Patrouille de France in volo a Roma

I cieli di Roma omaggeranno la firma del “Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese per una cooperazione bilaterale rafforzata”. In occasione della visita nella Capitale del Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, infatti, le frecce tricolori e la Patrouille de France si sono alzate in volo per uno show inedito tra le 8.45 e le 10.15. Durante i sorvoli l'aeroporto Roma-Urbe ha sospeso le attività, mentre c’era allarme a Ciampino e Fiumicino per possibili ritardi.

Le frecce sono state notate in più punti della città e già nella giornata di ieri erano state effettuate delle prove, in vista del volo ufficiale di questa mattina.

Macron è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio Mario Draghi a Palazzo Chigi e ha firmato il trattato questa mattina alle 9 al Quirinale , alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Intanto, Macron continuerà anche oggi la sua visita in città e, durante la mattinata, saranno aggiunti divieti di sosta e rimozioni in zona Vaticano tra via della Conciliazione e la Basilica di San Pietro. Ieri, invece, in occasione dell’arrivo del Presidente francese erano state chiuse al traffico via del Corso, tra via San Claudio e piazza Venezia, piazza San Claudio, largo Chigi e via del Tritone, tra piazza San Claudio e largo del Tritone.

L’accordo, intanto, anche detto “trattato del Quirinale” è stato ufficialmente firmato, con l’obiettivo di ampliare e bilanciare le relazioni tra i grandi paesi dell’Unione Europea, anche in vista delle prossime elezioni tedesche nel 2022.