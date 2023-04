Esistono anche i fratelli dei malati rari: ecco la mozione capitolina per istituire una giornata nazionale

Quasi sempre ci si dimentica di chi vive vicino a persone affette da malattie rare, come se le conseguenze dei gravi problemi che affliggono i diretti interessati non si possano ripercuotere in forma indiretta anche sui parenti. Nello specifico fratelli e sorelle. Per questo è una bella novità che in assemblea capitolina di recente sia stata approvata una mozione sui "rare sibling", in italiano i "fratelli rari" e l'istituzione di una giornata nazionale a loro dedicata.

La mozione di Azione per i fratelli rari

L'iniziativa è stata della capogruppo di Azione Flavia De Gregorio, che ha raccolto l'impegno di una consigliera del XIII municipio, Claudia Finelli. Nella mozione, approvata all'unanimità, l'assemblea capitolina impegna il Sindaco a farsi promotore dell'istituzione di una giornata nazionale dedicata ai fratelli rari, presumibilmente il 31 maggio.

Chi sono i "rare sibling"

I "rare sibling" sono fratelli e sorelle di chi ha malattie rare, sin da piccoli abituati a fare i conti con la sensazione di essere meno bisognosi di cure e attenzioni da parte dei genitori, troppo presi a occuparsi dei figli malati: "Essere sorella o fratello di chi è colpito da una malattia rara - spiega De Gregorio - non solo ha pesanti conseguenze ma comporta difficoltà e paure con i quali i fratelli rari devono convivere per sempre. Ringrazio tutte le forze politiche dell'aula che hanno voluto sostenermi e riconoscere la necessità di dare la giusta visibilità a questo delicato fenomeno".