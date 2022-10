Dal Campidoglio la proposta per ricordare Valdiserri: a lui sarà intitolato un impianto sportivo

L’impianto sportivo comunale Polisportiva ‘G.Castello’ sarà intitolato alla memoria di Francesco Valdiserri, il 18enne investito e ucciso lo scorso 20 ottobre. A proporlo è la Commissione sport del Comune di Roma. Nella mattina di giovedì, il presidente Ferdinando Bonessio, ha depositato la mozione presso il segretariato del Comune di Roma. “La morte così ingiusta e assurda di un diciottenne pieno di speranze e sinceramente appassionato della vita, mi ha spinto ad avanzare, in accordo con la famiglia e con i dirigenti della Polisportiva, questa proposta all’Assemblea Capitolina affinché il suo ricordo rimanga sempre vivo e sia da esempio per tanti altri giovani”.

Francesco Valdiserri avrebbe compiuto 19 anni a novembre, era iscritto alla facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università ‘La Sapienza’. Stava tornando a casa insieme ad un amico, dopo una serata, quando su via Cristoforo Colombo, un’auto l’ha investito e ucciso. Alla guida un’altra giovane di 23 anni, risultata positiva all’alcol test e a quello sui cannabinoidi. La sua morte ha scosso l’intera città che, fin da subito, si è stretta intorno alla famiglia. Ai funerali di Francesco Valdiserri anche la neo eletta premier Giorgia Meloni e il sindaco Roberto Gualtieri, con loro alte cariche dello Stato.

“Essere responsabili e avere rispetto degli altri significa innanzitutto mostrare senso civico e consapevolezza del fatto che ogni comportamento assunto può avere dei riflessi e delle ripercussioni sull’intera comunità. Allo stesso tempo vorrei che il ricordo di Francesco e di quanto accaduto sia di sprone per tutte le istituzioni affinché si intervenga sulla sicurezza stradale tutelando, prioritariamente, le fasce più deboli della mobilità come i pedoni e i ciclisti” ha aggiunto Bonessio che giovedì 27 ottobre ha presentato la mozione. Ha concluso: “Ringrazio i genitori di Francesco, Luca Valdiserri e Paola di Caro, che insieme alla prof.ssa Francesca Marzio del Liceo Socrate mi hanno consentito di compiere questo piccolo gesto per ricordare per sempre Francesco”.