Francesco Totti e Ilary Blasi, brindisi e cena con vista per i 16 anni di matrimonio

Un brindisi con vista su San Pietro e Castel Sant’Angelo, ma più che per il panorama, Ilary Blasi e Francesco Totti avevano occhi l’una per l’altro: l’ex bomber della Roma e la showgirl hanno tagliato sabato il traguardo di 16 anni di matrimonio, e hanno festeggiato con una cena in famiglia su una terrazza mozzafiato.

“16 anni di noi”, ha scritto Totti condividendo uno scatto molto simile a quello condiviso da Ilary, che si è limitata a ricordare la data del “royal wedding romano” - il 19 giugno 2005 - corredata da una serie di cuori. Il ristorante scelto per i festeggiamenti con i figli Chanel, Cristian e Isabel è uno dei più esclusivi della città, e la serata è stata documentata con foto e storie che hanno fatto piovere auguri e congratulazioni.

Una coppia d’acciaio, quella formata da Totti e Ilary Blasi, protetta nel corso del tempo con le unghie e con i denti da gossip e indiscrezioni. La showgirl è stata al fianco del marito quando ha dovuto affrontare l’addio ai campi da calcio, e l’ex calciatore ha seguito la moglie da casa, insieme con i figli, quando ha debuttato al timone dell’Isola dei Famosi al posto di Alessia Marcuzzi.