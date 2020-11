Francesco Totti, il Coronavirus e i 15 lunghi giorni con la "polmonite bilaterale"

"Il periodo non bello di Francesco Totti" è finito. Dopo le parole di Alfonso Signorini dei giorni scorsi, l'ex Capitano giallorosso torna a parlare e lo fa per annunciare la sua guarigione dal Coronavirus. Sceglie instagram e un arcobaleno per dare la notizia attesa da tanti tifosi della Roma.

"Ciao a tutti! Come avete saputo in queste ultime settimane non sono stato bene". Comincia così il post con cui Francesco Totti parla per la prima volta della sua lotta con il coronavirus. "Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il Covid e non è stata una passeggiata - scrive l'ex Capitano della Roma su instagram - febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano. La diagnosi è stata un colpo al cuore: polmonite bilaterale per infezione da Sars Cov 2! Vista la tempestività della diagnosi sono riuscito a curarmi da casa, 15 lunghi giorni".

Quindi il doveroso ringraziamento ai medici: "Adesso che tutto è passato voglio ringraziare coloro che mi sono stati più vicini e quindi un grazie speciale al Professore Alberto Zangrillo alla Prof. Monica Rocco e Silvia Angeletti".

Infine, lo sportivo ci tiene a lanciare un appello al senso di responsabilità individuale nel rispetto delle norme anti-contagio imposte dal governo: "Il COVID si può battere con le giuste precauzioni e indicazioni".

Nei giorni scorsi era stato Alfonso Signorini a lasciare intendere le condizioni di Totti, senza però scendere nei dettagli. "Tutti e due (Francesco e Ilary, ndr) si sono ammalati di coronavirus - aveva dichiarato il giornalista - ma lui ha passato un periodo non bello diciamo così. Per Francesco è stato anche peggio. Totti non ha passato una bella esperienza".