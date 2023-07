Scomparso Francesco Piscitilli. L'appello del fratello: "Chi lo vede mi contatti"

Sui muri delle stazioni metropolitane di Furio Camillo e Ponte Lungo è facile imbattersi nell’immagine in bianco e nero di una persona scomparsa. E’ quella che ritrae Francesco Piscitilli, un uomo di 62 anni, che il fratello sta cercando di rintracciare.

Gli avvisi affissi nelle stazioni metropolitane

“Sono stato io a mettere quegli avvisi all’Appio Tuscolano, che è la zona dove siamo vissuti da bambini con la nostra famiglia, ma anche in piazzale Flaminio” ha spiegato Casimiro, il fratello. Più volte Francesco ha fatto perdere le proprie tracce nel corso degli ultimi anni. “Sparisce senza un apparente motivo e comincia a vivere per strada. Di norma vive con me, che sono titolare dell’accompagno perché Francesco ha problemi psichiatrici, è depresso, ma non è aggressivo”.

Il numero da contattare

Cresciuto nel territorio del municipio VII, Francesco tende a tornarci. “Ho ricevuto una segnalazione la scorsa settimana da una persona che sosteneva fosse nella zona di Furio Camillo. Credo inoltre che abbia anche provato a mettersi in contatto con me, chiamandomi da una cabina telefonica. In questo momento non riesce a parlare, ma ho intuito che fosse lui” ha spiegato il fratello preoccupato. “Chiunque lo veda, può mandarmi una foto su whatsapp al 333.9195362, che poi è il numero che ho riportato anche negli avvisi affissi in metropolitana. Somiglia a Ligabue ma non il cantante, il pittore”.

Segni particolari

Stando al racconto del fratello, Francesco è abituato a spostarsi trascinando due grosse buste dell’immondizia ed un ombrello. Dorme dove trova posto per un giaciglio e frequenta occasionalmente le mense sociali. Secondo Casimiro potrebbe frequentare, oltre all’Appio Latino, anche le zone del centro, piazza Navona, piazzale Flaminio, via del Corso Per facilitare il riconoscimento, può essere utile sapere che ha una menomazione fisica. Gli manca il dito medio della mano destra anche se cerca di non darlo a vedere, ad esempio indossando dei guanti.

La richiesta del fratello

“Il mio appello è semplice: chi dovesse incontrarlo, se non può mandarmi una foto, segnali la sua presenza alla polizia”. In passato ha funzionato, consentendo a Casimiro di poterlo riabbracciare. “So che Francesco ama vivere così – ha concluso – ma io vorrei ritrovarlo e prendermene cura”. Per farlo, servirà la collaborazione dei romani.