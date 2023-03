Nuove fototrappole nel V municipio: la mappa delle zone nel mirino dei "furbetti"

Aumentano le fototrappole contro i furbetti che abbandonano rifiuti nel territorio del Municipio V. In questi giorni sono in fase di installazione nuovi dispositivi a Tor Sapienza, La Rustica, Quarticciolo e Tor Pignattara, luoghi selezionati sulla base delle segnalazioni arrivate a polizia locale e Municipio.

“L'impegno dell'amministrazione capitolina per il contrasto ai conferimenti illeciti di rifiuti va avanti - hanno fatto sapere il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, e l’assessore al Verde, Edoardo Annucci - conferire in modo regolare è possibile”.

Le zone "calde" per l'abbandono illecito dei rifiuti

Già a dicembre nel territorio municipale era stata installata una prima tranche di fototrappole, sempre con l’obiettivo di intercettare chi abbandona rifiuti ingombranti in strada, vicino ai cassonetti o sui marciapiedi. Le richieste erano arrivate, numerose, da comitati e residenti delle zone di La Rustica, Collatina, Alessandrino, Tor Tre Teste, Prenestino - Labicano, Quadraro e Tor Pignattara, e nei giorni successivi all’installazione avevano iniziato ad arrivare le prime multe.

Il bilancio totale delle sanzioni derivanti dalle fototrappole, però, non è così confortante: come confermato a RomaToday dalla polizia locale, tra gennaio e febbraio 2023 sono state elevate 202 sanzioni su tutto il territorio capitolino. Nel 2020 il Nucleo ambiente e decoro, operativo dal 2019, aveva effettuato poco meno di 6400 sanzioni, potendo contare su una trentina di unità ed altrettante fototrappole sistemate in tutta la città.