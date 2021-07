Operatrice metro muore a 46 anni, le sue foto in mostra alla stazione dove lavorava. L'omaggio dei colleghi

Via Cipro

Non solo una mostra fotografica, ma un ricordo dei colleghi per non dimenticare Jessica Marchese, operatrice di stazione morta prematuramente lo scorso mese di settembre. E' quanto visibile all'interno della stazione Cipro della metro A.

"Jessica, 46 anni e in Atac dal 2000, era una persona discreta, sensibile e talentuosa - la ricordano da Atac -. Amava viaggiare e aveva la passione per la fotografia. I colleghi hanno voluto esaudire il suo sogno allestendo questa personale, in segno di riconoscimento e tributo alle sue indiscutibili abilità nell’osservare e ritrarre i luoghi incontrati lungo il suo cammino".

Grazie al coinvolgimento corale e partecipato di tanti, si è riusciti a realizzare questa esposizione, che arricchirà la stazione Cipro sino al 15 ottobre. Il padre, i fratelli e l'adorata nipotina hanno accolto il gesto con entusiasmo e commozione.